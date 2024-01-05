Bu kadarı pes dedirtti: Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri bir adrese yönelik gerçekleştirdikleri operasyonla dikkat çekici bir uyuşturucu ele geçirme başarısı elde etti. İl merkezi ve ilçelerde gençleri zehirleme amacıyla faaliyet gösteren uyuşturucu tacirlerine karşı yoğun bir takip yürüten polis, aylardır süren titiz çalışmaların ardından İlkadım ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yastık içerisine gizlenmiş bin 596 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bu başarılı operasyon kapsamında 5 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Polis ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele sürdüreceklerini vurguladı.

Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelenin süreceği ve benzer operasyonların gelecekte de gerçekleştirileceği ifade edildi. Toplum sağlığına ve güvenliğine yönelik tehdit oluşturan unsurlara karşı yapılan bu etkili operasyonlar, güvenlik birimlerinin suçla etkin bir şekilde mücadelesini sergilemektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı