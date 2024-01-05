Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? 5 Ocak 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

İnönü Üniversitesi, 273 personel alımı için ilan yayımladı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 29 Aralık 2023 tarihli ve 5 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile toplamda 273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular 12 Ocak 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18693296/inonu-universitesi-273-personel-alimi-icin-ilan-yayimladi

Kiraz yaprağından sarma mı olur?

Malatya'nın zengin mutfak kültüründe kendine özgü bir lezzet olan Kiraz Yaprağında Sarma Köfte, yöresel damak tadını en özel haliyle sunuyor. Geleneksel tarifi ve benzersiz lezzetiyle sofralara farklı bir dokunuş getiriyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18704761/kiraz-yapragindan-sarma-mi-olur

Avukatlardan şok açıklama 6 Şubat depremi davaları ihmal mi ediliyor?

6 Şubat deprem davalarıyla ilgili konuşan ve yıkıma sebep olanların tam anlamıyla adalet karşısında hesap vermediklerini savunan Malatya Baro Başkanı Onur Demez, ihmali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izinlerinin çıkmasını, halen kaçak olan bazı şüphelilerin yakalanmalarını beklediklerini söyledi. Demez, “11 ay geçmesine rağmen neden hiçbir kamu kurum ve kuruluşu için verilen bin soruşturma izni yok? Depremin üzerinden 11 ay geçti. Biz hala adalet bekliyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18705801/avukatlardan-sok-aciklama-6-subat-depremi-davalari-ihmal-mi-ediliyor

MSÜ başvuruları başladı Uzmanından adaylara önemli tavsiyeler

Asıl hedefleri Harp Okulları veya Astsubay Meslek Yüksekokulları olan öğrencilerin MSÜ sınavlarına girmesi gerektiğini söyleyen Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, 3 Mart’ta gerçekleştirilecek ilk sınavın öğrencileri ikinci aşama olan mülakata çağırma sınavı olduğunu belirtti. Özcan, “Bu sınavdan sonra da TYT ve AYT sınavlarından taban puan almak gerekiyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18711323/msu-basvurulari-basladi-uzmanindan-adaylara-onemli-tavsiyeler

O konutların zemini yer bilimci tarafından onaylandı

Yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal Malatya Battalgazi ilçesi Gelincik Tepesi’nin zemininin çok sağlam olduğunu, yapılaşma için uygun bir bölge olduğuna dikkat çekti. Önal, 2020 yılında meydana gelen Sivrice depreminden sonra bu bölgenin yapılaşmaya açılmasını söylediğini bildirerek, yapılaşmaya açan belediye başkanına teşekkür etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18714338/o-konutlarin-zemini-yer-bilimci-tarafindan-onaylandi

Kale Belediyesi suskun! Turistik gezinti teknesi cayır cayır yakıldı

Malatya'nın turizm potansiyeliyle öne çıkan Kale ilçesinde, Ağustos 2020'de satın alınan turistik gezi teknesi, gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Belediyenin resmî açıklama yapmaması, vatandaşlar arasında endişe ve spekülasyonlara neden oldu. Olaya dair yeni iddialar ise şoke edici.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18716511/kale-belediyesi-suskun-turistik-gezinti-teknesi-cayir-cayir-yakildi

Parlayan genç yıldız Kenan Yıldız

A Milli Futbol takımı ile çıkış yapan milli futbolcu Kenan Yıldız bu çıkışını İtalya’da sürdürmeye devam ediyor. 18 yaşındaki genç yıldız İtalyan devi Juventus ile çıkışını sürdürürken, imza attığı gollerde yeteneğini konuşturarak İtalya’da da adından söz ettirmeye devam ediyor. Forvet ve forvet arkası oynayan Kenan Yıldız 2023 yılında piyasa değerini en çok arttıran Türk futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18717686/parlayan-genc-yildiz-kenan-yildiz

O mahallelere doğal gaz müjdesi

Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantısında hangi mahallelere doğal gaz verileceği, Zabıta Müdürlüğü personellerine mesai ücretinin belirlenmesi ve Yeşilyurt Kent Konseyine yapılacak olan yardım miktarı görüşülerek kabul edildi. Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki komisyon raporları ve tekliflerini görüşüp karara bağladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18724348/o-mahallelere-dogal-gaz-mujdesi

Dikkat! Bugün 15.20’de başladı, 11 Ocak saat 18.00’e kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde soğuk ve yağışlı havaların hâkim olacağını bildirdi. Meteoroloji, “Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor” uyarısına yer verirken bu etkinin başlama ve bitiş saatleri ise “5 Ocak 2024 saat 15.20 ile 11 Ocak 2024 saat 18.00” şeklinde belirtildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18725414/dikkat-bugun-1520de-basladi-11-ocak-saat-1800e-kadar-surecek

Malatya halkı umutsuz, moralsiz, şikayetçi…

Depremin neredeyse yerle bir ettiği Malatya’da bir yandan yıkımlar yapılıyor, diğer yandan inşaatlar yükseliyor. Şehirdeki durumu değerlendiren Malatyalılar ise hem umutsuz konuşuyor hem de siyasilerden şikayetçi olduklarını ifade ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18725801/malatya-halki-umutsuz-moralsiz-sikayetci

Özhaseki’den dikkat çeken Malatya yorumu: “Bıraksaydık ne olacağını biliyorduk”

Katıldığı bir canlı yayın programında Malatya’da yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bıraksaydık, Malatya çarşısı rastgele bir şey olacaktı. O yüzden Malatya’da meydanı ve çarşıyı komple biz yapmaya karar verdik” dedi. Özhaseki, çarşının son durumuna ilişkin de önemli bilgiler aktardı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18726041/ozhasekiden-dikkat-ceken-malatya-yorumu-biraksaydik-ne-olacagini-biliyorduk