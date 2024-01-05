Murat Kurum mu, Ali Yerlikaya mı? Murat Kurum kimdir? Ali Yerlikaya kimdir?

AK Parti’nin İstanbul’da göstereceği aday merakla bekleniyor. Özellikle Murat Kurum ve Ali Yerlikaya isimleri ön plana çıkarken konuya ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'yi hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır. İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız” dedi.

Şimdi gözler 7 Ocak Pazar günü yapılacak olan açıklamada. Peki, Murat Kurum kimdir? Ali Yerlikaya kimdir? İstanbul için önemli bir konu olan emlak alanında nasıl başarılar gösterdiler?

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. Konya Gazi İlkokulu’nda eğitim hayatına başlayan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında çalışan babasının Mardin’e tayini çıkmasıyla 2 ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu’nda devam etti. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı. Üniversite sınavında gıda mühendisliğini kazanmasına rağmen inşaat mühendisliği okumak için tekrar sınava girdi. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu, Kentsel Dönüşüm alanında yüksek lisansını yaptı.

1999-2005 yılları arasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde şantiyelerde çalıştı. 2005 yılında TOKİ’de Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak çalıştı. 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü görevlerinde bulundu. Görev süresince Emlak Konut’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdi.

2018’de Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Görevi boyunca TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırladı, 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı. 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. 45 şehir meydanını restore ettirdi. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul’da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13’ünü tamamladı.

Kurum TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.



ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990-2003 yılları arasında Erzin, Felahiye, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2003-2004 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 2004-2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.



13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valiliği,

23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valiliği,

17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valiliği,

05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği ve

26 Ekim 2018 - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Valiliği görevlerinde bulundu.

3 Haziran 2023 tarih ve 2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Ali Yerlikaya, evli 4 çocuk babasıdır.