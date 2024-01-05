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Araç parkı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Hatay’ın Erzin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Araç parkı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı mask
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Hatay’ın Erzin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi 12. Sokak'ta meydana gelen olayda, araç park yeri meselesi nedeniyle M.Ç. ve Aziz Akgök arasında kavga çıktı. M.Ç., elindeki bıçakla Akgök’ü 4 darbeyle yaraladı. Akgök, olay yerinde hayatını kaybederken, arbede esnasında yaralanan M.Ç. ise 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Akgök’ün cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Oca 2024 - 23:04 - Asayiş

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