Özhaseki’den dikkat çeken Malatya yorumu: “Bıraksaydık ne olacağını biliyorduk”

Katıldığı bir canlı yayın programında Malatya’da yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,

“Bıraksaydık, Malatya çarşısı rastgele bir şey olacaktı. O yüzden Malatya’da meydanı ve çarşıyı komple biz yapmaya karar verdik”

dedi.

Özhaseki, çarşının son durumuna ilişkin de önemli bilgiler aktardı.

Haber Global ekranlarında, Salih Nayman ve Hasan Uylaş ile deprem bölgesinde sürdürülen çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerini anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya çarşısına ilişkin de çok önemli bilgiler verdi.

“BURAYI BIRAKTIĞIMIZDA BEN BİLİYORUM BAŞA GELECEĞİ”

Deprem şehirlerinin meydanlarını Bakanlığın inşa ettiğini söyleyerek, şehirlerin projelerini anlatan Bakan Mehmet Özhaseki, Malatya meydanını da anlattı. Bakan Özhaseki,

“Burası Malatya, Valiliğin karşısı. Burada tam 22 tane çarşı var. Şehrin merkezi, ticaretin kalbi. 22 tane ayrı meslek erbabının çarşısı burası. Burayı bıraktığımızda ben biliyorum başa geleceği, çok rastgele bir şey çıkacak ortaya. Meydan da buraya çok yakın. Öyle olunca baştan sona burayı da biz yapalım istedik”

ifadelerini kullandı.

SUNUCU DA ŞAŞIRDI

Bakanlık tarafından yapılacak olan Malatya çarşısı ve meydanının büyüklüğüne sunucular da şaşırarak,

“Bunun hepsi mi çarşı?”

dedi.

Bakan Özhaseki ise,

“Evet, tamamı çarşı”

dedi.

YER ALTI TAMAMEN OTOPARK OLACAK

Özhaseki,

“Buranın yer altı tamamıyla otopark. Orada 2 taraftan 2 ayrı müteahhit grubu başladı. Şimdi otoparkları inşa ediyorlar. Üzerine binalar da yükselmeye başladı”

bilgilerini de paylaştı.