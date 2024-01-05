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Silahlı saldırıda yaralananlar acil servise kaldırıldı: Şüpheliler kaçtı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Yaşanan olayda, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle 2 kişi cadde üzerinde silahla ateş açtı. Bu saldırı sonucunda yoldan geçen Aydın T. ve seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü Serkan A. yaralandı.
Silahlı saldırıda yaralananlar acil servise kaldırıldı: Şüpheliler kaçtı mask
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Yaşanan olayda, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle 2 kişi cadde üzerinde silahla ateş açtı. Bu saldırı sonucunda yoldan geçen Aydın T. ve seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü Serkan A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs şoförü Serkan A. ile yaya Aydın T'nin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri, şüphelilerin kaçtığı anları içeren güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, saldırıyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Saldırganların kimlikleri ve neden saldırı gerçekleştirdikleri henüz belirlenemedi. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek adına soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Oca 2024 - 22:04 - Asayiş

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