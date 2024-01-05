Sağanak yağış ve lodos kenti olumsuz etkiledi

Hatay'ın depremle sarsılan İskenderun ilçesinde, gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos, kent genelinde olumsuz etkilere neden oldu. Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen su birikintileri, mazgalların tıkanması sonucu sürücüler ve yayalar için ulaşımda güçlük yarattı.

Esnaf Mehmet Özen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Bu bölge eskiden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlıydı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burada çalışmalara başladı. Balıkçı barınağının bulunduğu alandan, İskenderun’u çevreleyecek yaklaşık 3 kilometrelik bir hatta tahkimatla emniyet altına almış olacak"

dedi.

Özen'in belirttiğine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, balıkçı barınağından başlayarak İskenderun'u çevreleyen 3 kilometrelik bir hat güçlendirilerek emniyet altına alınıyor. Bu önlemlerin kentte yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı alındığı belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı