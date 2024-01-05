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Malatya halkı umutsuz, moralsiz, şikayetçi…

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Depremin neredeyse yerle bir ettiği Malatya’da bir yandan yıkımlar yapılıyor, diğer yandan inşaatlar yükseliyor. Şehirdeki durumu değerlendiren Malatyalılar ise hem umutsuz konuşuyor hem de siyasilerden şikayetçi olduklarını ifade ediyor.
Malatya halkı umutsuz, moralsiz, şikayetçi… mask
Malatya halkı umutsuz, moralsiz, şikayetçi…
Malatya halkı umutsuz, moralsiz, şikayetçi…
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 11 ay geçti, yıkımlar ise devam ediyor. Şehir merkezinde yıkımların büyük bir kısmı gerçekleştikten sonra ara sokaklarda da yıkımlar yoğunlaştı. Şehir boş bir araziye döndü.

6 Şubat depremlerinden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra şehir merkezindeki birçok binanın yıkımı gerçekleşti. Ara sokaklardaki ağır hasarlı binaların yıkımı başladı. Bazı alanlarda inşaat çalışmaları yürütülüyor. Depremlerden sonra birçok esnaf için geçici konteyner çarşılar da kuruldu. Evi yıkılan vatandaşlar ise konteyner kentlerde yaşamını sürdürüyor. Bu bağlamda 113 bin 231 kişi Malatya merkeze kurulan konteynerlerde kalıyor. 29 bin 632 kişiyse kırsal alanlara kurulan bireysel konteynerlerde kalıyor. Malatya’nın son durumu hakkında BUSABAH’A konuşan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini anlattılar.

“ZOR BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR”

Biraz zaman ve sabırla her şeyin düzeleceğini söyleyen Hüseyin Ekici

“Malatya’nın durumu şu anlık hiç iç açıcı durmuyor ama devletimizin de desteğiyle yavaş yavaş düzelecek. İş yerlerinin yapılmasıyla hareketlilik başlayacak. Biraz zaman ve sabırla inşallah işler düzene girecek. 6 Şubat depremlerinin etkisiyle Malatya dibe vurdu. Milletvekillerinin Malatya’ya pek bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Bir çevreyolu 2019’da bitecekti, yıl 2024 olmuş halen bitmemiş. 2023’te Malatya’ya hızlı trenin geleceği söylendi, 2024’de girdik halen yok. Birçok konuda olduğu gibi Malatya bu konuda da yetersiz durumda. Zor bir süreç bizi bekliyor”

diye konuştu.

“MALATYA BİTMİŞ”

Malatya’nın diğer illerden geri kaldığını dile getiren Ünal Alagöz isimli vatandaş,

“Asrın felaketini en kötü yaşayan Malatya oldu, birçok ilden daha fazla hasar aldı. Malatya’da 10 sene de geçse düzelmez çünkü milletvekillerimizin Malatya’ya bir faydası olduğunu düşünmüyorum. 11 ay geçmesine rağmen Malatya diğer illerden geri kalmış durumda, Malatya bitmiş”

ifadelerini kulandı.

“MALATYA’NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR”

Malatya’da çok güzel binalar yapıldığını söyleyen Abuzer Ulu isimli vatandaş,

“Malatya’nın durumu iyiye gidiyor. Diğer illerdeki durumu bilmiyorum ama Malatya’da çalışmalar devam ediyor. Merkezde birçok yıkım çalışması biti. Çok güzel binalar yapılıyor”

ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın durumunun hiç iyi olmadığını, her tarafının yıkık olduğunu belirten Mahmut Yılmaz şehirde her şeyin çok pahalı olduğunu söyledi.

“HAYAT DEVAM ETTİKÇE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

“Birliğimizi, beraberliğimizi ve yaşamımızı sürdüreceğiz” diyen Aydın Gültekin isimli vatandaş

“Büyük bir deprem yaşadık, Yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor. Hayat devam etiği sürece mücadele edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve yaşamımızı sürdüreceğiz. Malatyalı hemşerilerimize geçmiş olsun”

dedi.

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05 Oca 2024 - 21:50 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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