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28E seferlerinin güzergahı değişti

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Malatya'da 28E Samanköy Konteyner Kent hattının hareket noktası değişti. İşte yeni güzergah...
28E seferlerinin güzergahı değişti mask
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Malatya'da 28E Samanköy Konteyner Kent hattının hareket noktası değişti. İşte yeni güzergah...

MOTAŞ tarafından yapılan açıklamada,

"6 Ocak 2024 tarihinden itibaren 28E Samanköy Konteyner Kent hattının hareket noktası Dilek durağına alınmıştır. Ayrıca yeni güzergah, Çevre Yolu eski Köy Garajı-Dedekorkut-Yeni Devlet Hastanesi-İtfaiye Dairesi Başkanlığı- Ergenekon Köprüsü-Topsöğüt Köprüsü- Samanköy Konteyner Kent olarak güncellenmiştir"

denildi.

Hareket saatleri için MOTAŞ'ın internet sitesine bakılabileceği ifade edildi. 
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05 Oca 2024 - 20:52 Malatya- Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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