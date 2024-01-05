28E seferlerinin güzergahı değişti

Malatya'da 28E Samanköy Konteyner Kent hattının hareket noktası değişti. İşte yeni güzergah...
MOTAŞ tarafından yapılan açıklamada,
"6 Ocak 2024 tarihinden itibaren 28E Samanköy Konteyner Kent hattının hareket noktası Dilek durağına alınmıştır. Ayrıca yeni güzergah, Çevre Yolu eski Köy Garajı-Dedekorkut-Yeni Devlet Hastanesi-İtfaiye Dairesi Başkanlığı- Ergenekon Köprüsü-Topsöğüt Köprüsü- Samanköy Konteyner Kent olarak güncellenmiştir"
denildi.
Hareket saatleri için MOTAŞ'ın internet sitesine bakılabileceği ifade edildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.