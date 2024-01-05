05 Oca 2024 - 20:45 - Yaşam

Malatyalı minik Nehir’in 6 Şubat hikâyesi “Kar sularıyla pişen o pilavın tadını asla unutmam”

Yaşanan 6 Şubat depremlerinde yaşadığı sancılı süreci bir hikaye yarışmasına gönderen 8 yaşındaki bir çocuk, herkese duygusal anlar yaşattı. Bu hikaye ile birinci olan Nehir Ozan’ın “Deprem biter bitmez evlerimizden dışarıya çıktık, bir daha dönmeyeceğimizi bilircesine. Zaten öyle de oldu” ifadeleri yüreklere oturdu. İşte o hikaye…