Dikkat! Bugün 15.20’de başladı, 11 Ocak saat 18.00’e kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde soğuk ve yağışlı havaların hâkim olacağını bildirdi. Meteoroloji, “Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor” uyarısına yer verirken bu etkinin başlama ve bitiş saatleri ise “5 Ocak 2024 saat 15.20 ile 11 Ocak 2024 saat 18.00” şeklinde belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamalarda,

“Ülkemizin önümüzdeki hafta, 07.01.2024 (Pazar) gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor”

açıklamalarına yer verdi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ ALTINA İNECEK

Yayımlanan hava tahmin raporunda rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildi. Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Ayrıca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10 Ocak Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

DOĞU KESİMLERDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamaya göre doğu bölgesinde bugünden itibaren kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkâri çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Yayınlanan uyarılarda

“Sel su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgârla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

ibaresi yer aldı.