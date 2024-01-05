Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Pendikspor: 2

Maçtan dakikalar
11. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın sağ kanattan kale önüne yerden ortasına ceza sahasında Draguş’un dokunuşu kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada Ogün’ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Markovic’in sert şutu yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Emre Taşdemir’in sağ kanattan ortasına arka direkte Serkan Asan etkisiz bir vuruş yaparak topu dışarı gönderdi.
33. dakikada Pendikspor'un Alpaslan ile ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere çıktı.
43. dakikada Alpaslan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Halil Akbunar'ın şutunda kaleci Nita gole izin vermedi.
49. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası savunmadan dönen topu ceza sahası dışında alan Ogün'ün yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0
73. dakikada Halil'in sol çaprazdan ceza sahası içine ortasında Kappel'in dokunuşu dışarı gitti ancak pozisyon sonrası VAR kontrolünde faul olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.
74. dakikada penaltıda topun başına geçen Erdem Özgenç, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
80. dakikada Gökcan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Erencan'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
86. dakikada Halil'in ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşunda Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M’Bakata, Papy Djilobodj, N’Koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek (Oğulcan Çağlayan dk. 81), Lazar Markovic (Furkan Soyalp dk. 67), Maxim (Brayan Riascos dk. 84), Denis Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Erdem Özgenç dk. 65), Berkay, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Lusamba, Gökcan (Diaby dk. 89), Midtsjö, Halil Akbunar, Emre Taşdemir (Kappel dk. 65), Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Endri Çekici, Murat Akça, İbrahim Akdağ, Efe Sayhan, Thuram, Melih Güney
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Goller: Denis Dragus (dk. 11), Ogün Özçiçek (dk. 49) (Gaziantep FK) Erdem Özgenç (dk. 74 Pen), Erencan Yardımcı (dk. 80) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Marius Sumudica, Djilobodji (Gaziantep FK), Sequeire, Lusamba, Alpaslan, Gökcan, Midtsjö (Pendikspor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.