Samsun yarın dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri sürüyor. O illerden biride Samsun. Samsun'da 6 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, belirli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek. Yapılacak olan kesintiler şu şekildedir.



Türkiye genelinde devam eden elektrik kesintileri Samsun'u da etkiliyor. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan kesintiler, belirli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek. İşte detaylar:

Samsun'da 6 Ocak 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin güncel listesi aşağıdaki gibidir:

KAVAK İLÇESİ

Etkilenen Mahalle: Emirli Mahallesi

Kesinti Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 16:00

Elektrik Kesintisi Tahmini Süresi: 7 saat

İLKADIM İLÇESİ

Etkilenen Mahalle: Kapaklı Mahallesi

Kesinti Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 16:30

Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat 30 dakika

Bu bilgiler, YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından sağlanmıştır. Elektrik kesintisi süreleri ve etkilenen mahallelerdeki kesinti nedenleri dikkate alındığında, vatandaşların bu süre zarfında gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları önemlidir.