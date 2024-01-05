Van'a yarın elektrik kesintisi uyarısı

Türkiye genelindeki elektrik kesintileri, hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Planlı bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler ara ara devam ediyor. Kesintiler 6 Ocak 2024 Cumartesi günü Van şehrine de dokunacak. İşte planlanan kesintiler ve detayları:

Türkiye genelindeki elektrik kesintileri, hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Planlı bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler ara ara devam ediyor. Kesintiler 6 Ocak 2024 Cumartesi günü Van şehrine de dokunacak. İşte planlanan kesintiler ve detayları:

ERCİŞ İLÇESİ

Türkiye genelinde devam eden elektrik kesintileri, 6 Ocak 2024 Cumartesi günü Van'ı da etkileyecek. İşte planlanan kesintiler ve detaylar:

ERCİŞ İLÇESİ

Etkilenen Mahalle: Çelebibağı Mahallesi ve Buna Bağlı Sokaklar

Kesinti Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 15:00

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

SARAY İLÇESİ

Etkilenen Mahalle: Turanköy

Kesinti Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 10:00

Kesinti Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 16:00

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

BAŞKALE İLÇESİ

Etkilenen Bölgeler: Evbakan, Kavurgalı, Konuksayar, Aşalan, Tahıl, Kocaköy, Albayrak, Gelenler, Ömerdağı, Özpınar, Büklümdere, Saçan, Bölekli, Kaşkol, Uğurlu, Eşmepınar, Yanal, Yavuzlar.

Kesinti Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 10:00

Kesinti Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 16:00

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

Bu bilgiler, VEDAŞ (Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından açıklandı. Elektrik kesintisi süreleri ve nedenleri göz önüne alındığında, vatandaşların mağduriyet yaşamamak için gerekli önlemleri alması önemli. Kesinti sürecinde güncel bilgileri takip etmek için yerel yetkililerin açıklamalarını ve VEDAŞ'ın duyurularını takip etmek önemli olacak.