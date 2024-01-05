Sağanak yağış sonucu sel ve heyelan: Evler boşaltıldı

Hatay'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları meydana geldi. Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde bulunan Çökek yaylasında ise dağlık alanda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Arsuz ilçesinde de yağışla birlikte sel etkili oldu.

Dörtyol ve Payas ilçelerinde etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taşarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağışların neden olduğu su baskınlarına karşı ekipler müdahalede bulunarak önlem almaya çalıştılar. Bölgede hasarın boyutu ve ihtiyaçlar belirlenerek gerekli yardım ve destek sağlanacaktır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı