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Motosiklet hırsızlığı şüphelileri polis takibiyle yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 31 Aralık günü meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının şüphelileri olarak belirlenen İ.İ. ve H.A. isimli iki kişi tespit edildi.
Motosiklet hırsızlığı şüphelileri polis takibiyle yakalandı mask
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 31 Aralık günü meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının şüphelileri olarak belirlenen İ.İ. ve H.A. isimli iki kişi tespit edildi.

3 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler, ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilere yönelik başarılı bir operasyon düzenleyerek güvenliklerini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Oca 2024 - 19:57 - Asayiş

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