Motosiklet hırsızlığı şüphelileri polis takibiyle yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 31 Aralık günü meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının şüphelileri olarak belirlenen İ.İ. ve H.A. isimli iki kişi tespit edildi.
3 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler, ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilere yönelik başarılı bir operasyon düzenleyerek güvenliklerini sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.