05 Oca 2024 - 19:57 - Asayiş

Motosiklet hırsızlığı şüphelileri polis takibiyle yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 31 Aralık günü meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının şüphelileri olarak belirlenen İ.İ. ve H.A. isimli iki kişi tespit edildi.