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Yüksekova'da kar yağışı başladı: Sürücüler zor anlar yaşıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını hızla başlattı.
Yüksekova'da kar yağışı başladı: Sürücüler zor anlar yaşıyor mask
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını hızla başlattı.

Vatandaşlardan Mehmet Ertan,

"Şu an Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı. Malum, bu sene öyle bir kar yağışı olmadı. İnşallah güzel yağar, çünkü Yüksekova’da çok yoğun bir kirli hava var, belki bir nebze olsa etki eder”

dedi.

Kar yağışının sürücülere zorluklar yaşattığı bölgelerde, kar temizleme ekipleri ve tuzlama çalışmalarıyla trafiğin daha güvenli hale getirilmesi için çaba harcanıyor. Hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmek adına belediye ve ilgili birimlerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mehmet Ertan, kar, Yağış, Ulaşım, Trafik, Yüksekova, Hakkâri

05 Oca 2024 - 19:54 - Yaşam

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