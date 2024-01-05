Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 52 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi

Hatay'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, polis ekipleri 12 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Reyhanlı yolu, Kırıkhan-Reyhanlı kavşağı üzerinde durdurulan araçlar ve Reyhanlı ilçesindeki bir garajdaki barakada gerçekleştirilen aramalarda, tanıtma kartı bulunmayan ve illegal yollarla sınıra geçtikleri belirlenen toplamda 52 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

Hatay'da polis ekipleri, yurda kaçak yollarla giren şahısların önüne geçmek amacıyla operasyonlarını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 12 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, Reyhanlı yolu, Kırıkhan-Reyhanlı kavşağı üzerinde durdurulan araçlarda ve Reyhanlı ilçesindeki bir garajdaki barakada yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı bulunmayan ve illegal yollardan sınıra geçtikleri belirlenen toplamda 52 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A., Ö.G., M.Ç., İ.Ö., A.A., İ.H., A.Ş., M.A., C.E., B.H. ve göçmen kaçakçılığı suçundan aranan H.İ., H.E. ve S.Y. isimli 12 şüpheli tutuklanırken, H.İ. adlı şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edilme süreci başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı