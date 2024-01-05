Tarihi eser operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Karabük'te Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Esentepe Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 6 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında, tarihi eser niteliğindeki objelere el konulurken, şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada ortaya çıkan tarihi eserler, daha detaylı incelemeler için uzman ekiplere teslim edilebilir. Gözaltına alınan şahsın sorgulanması ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarıyla birlikte, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin daha fazla bilgi ortaya çıkabilir. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceği ve tarihi eserlere karşı duyarlılık oluşturulması gerektiği konusunda uyarıda bulunabilirler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı