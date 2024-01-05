Kaçakçılık operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, jandarma, gümrük muhafaza ve gümrük KİM ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda kaçakçılık yapan bir kişi yakalandı. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 208 paket sigara, 11.5 kilogram çay ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadeledeki kararlı çalışmalarına vurgu yapılırken, ilgili birimlerin benzer suçlarla mücadeledeki çabalarına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı