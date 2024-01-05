Konteyner kentlere çok amaçlı salonlar: İlçede yeni bir dönem başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan iki konteyner kentte, Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle çok amaçlı salonların açılışı yapıldı. Bu salonlar, kaymakamlık ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından Alman Federal Dışişleri Ofisi desteği ile hayata geçirildi.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan törende yaptığı konuşmada,

"Birleşmiş Milletler Göç Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Hem Tokat Konteyner Kentimizde hem de TOKİ Konteyner Kentimize iki adet çok amaçlı salonu bizlere armağan etti. Depremin ilk günlerinden itibaren arama kurtarma faaliyetlerinde ve ihtiyaçların giderilmesi konusunda büyük emeği olan, ilk olarak ilçemize koordinatör Vali olarak görevlendirilen Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu'na ve İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya şükranlarımı sunuyorum"

dedi.

Seyhan, sözlerine devam ederek,

"Salonlara isim olarak TOKİ Konteyner Kentimizde büyük emeği olan Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’nun adını, Tokat Konteyner Kentte de Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu'nun adını verdik. Kendilerine ve emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum"

diye konuştu.

Açılış törenine katılanlar, yeni çok amaçlı salonların ilçedeki konteyner kentlerine önemli bir katkı sağlayacağını ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirttiler. Bu tesisler, afet durumlarında sığınma ve yardım faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılabilecek çok amaçlı mekanlar olarak hizmet verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı