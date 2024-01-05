O mahallelere doğal gaz müjdesi

Yeşilyurt İlçe sınırlarında bulunan Dilek, Samanköy, Özal, Konak, Yaka, Gedik, Bostanbaşı, Topsöğüt, Şahnahan, Yakınca ve Mahmutlu Mahallelerinde imar planın içinde ve dışında kalan, imar adası ve/veya kadastro parseli içerisinde kalan cadde ve sokaklara doğal gaz altyapısının götürülmesine karar verildi.

DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Yeşilyurt İlçe sınırlarında bulunan Dilek, Samanköy, Özal, Konak, Yaka, Gedik, Bostanbaşı, Topsöğüt, Şahnahan, Yakınca ve Mahmutlu Mahallelerinde imar planın içinde ve dışında kalan, imar adası ve/veya kadastro parseli içerisinde kalan cadde ve sokaklara doğal gaz altyapısının götürülmesine dair Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ise onaylandı.

ZABITA MESAİ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Toplantıda ayrıca, Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinin 2024 yılı maktu mesai ücretinin belirlenmesi yönelik Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi görüşülüp onaylandı. Buna göre, 2 bin 470 TL olarak belirlendi.

KENT KONSEYİNE 2 MİLYON YARDIM

Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelindeki sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hizmetlerine geliştirdiği projelerle katkı sunan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin 2 milyon TL yardım talebi ise meclis kararıyla kabul edildi.