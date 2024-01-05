Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Özgün’ün taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, İstanbul Sokak, Yeşilyurt,
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurhayat Karayiğit’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Nenehatun Sokak, No: 19/10, Yeşilyurt,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Çığrık’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 309/34, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Remziye Doğru’nun taziye adresi: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, No:80, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sakine Turan’ın taziye adresi: Resuluşağı Mahallesi, Kekliçek Küme Evleri, No:2, Akçadağ,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Metin Çelik’in taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Hasan’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,
66 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Uçak’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Yaygın Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Emine Karataş’ın taziye adresi: Yaygın Mahallesi, Battalgazi”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.