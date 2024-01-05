Meclis üyesinden önemli iddia Yeşilyurt Belediyesi batıyor mu?

Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşüp karara bağladığı Ocak ayı 2’nci oturum toplantısıyla birlikte Ocak ayı çalışmalarını tamamladı.

SERMAYE ARTIRIMI TALEP EDİLDİ

Gündemin 22’nci maddesi sermaye artırımın talebine dair İŞGEM Limitet Şirketi teklifi okundu. Buna göre, “Şirket sermayemizin 94 milyon 400 bin TL arttırılarak 195 milyon 600 bin TL'den 290 milyon TL'ye çıkarılmasını talep etmekteyiz. Bahse konu 94 milyon 400 bin TL’nin Yeşilyurt Belediyesi tarafından taahhüt edilmesi ve sermaye artırma hususunun Yeşilyurt Belediyesi Meclis toplantısında gündeme alınması için gereğini arz ederiz” şeklinde gündem maddesi okundu.

“TOPLU KONUT PROJESİNİ YAPMAK ZORUNDA KALDI BU YÜZDEN PARAYA İHTİYACI VAR”

Gündem maddesi hakkında bir söz alan Meclis üyelerinden Günnur Tabel, “İŞGEM’in önce gelir giderini, borcunu bize açıklayın ki, ona göre sermaye artırımına gidilsin” diye soru yöneltti.

Meclis Başkanı Yakıcı ise, “ Şirketin borcunun alacaklarının açıklanması bize ait değildir. Maalesef biz onu soramıyoruz. Yaptığı işi de biliyorsunuz. Toplu konut projesini yapmak zorunda kaldı. Bu yüzden paraya ihtiyacı var. Burada belediyeye kalan miktar bellidir. Çoğunluğu vatandaşın işi için kullanılıyor. Dolayısıyla bu yatırımın bitmesi lazım. Vatandaşın elinin teslim edilmesi lazım. Kimse almayınca belediye devreye girdi ve konutları yapmaya başladı. Bu daha sonra kar olarak belediyeye geri dönecektir” dedi.

“İNŞALLAH BELEDİYE BATMAZ”

Bunun üzerine Tabel, “İnşallah belediye batmaz” diyerek karşılık verdi. Başkan Yakıcı da, “Sermaye artırımın çoğunluğu konut yapımı için kullanılacak” diyerek maddeyi oylamaya sundu ve oy çoğunluyla kabul edildi.