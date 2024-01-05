Panor Dağı bölgesinde araçlar mahsur kaldı

Tatvan-Hizan kara yolunda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu yolda bazı araçlar mahsur kalırken, jandarma ekipleri de kontrollü bir şekilde araçların geçişine izin veriyor.
Yolda mahsur kaldıklarını söyleyen Enes Tarlan, “İşimiz nedeniyle Tatvan’dan Hizan’a gidiyorduk, maalesef ki yolda kaldık. Yetkililerden yardım talep ettik, onları bekliyoruz. Aracımız kara saplandı ve muhtemelen geri döneceğiz” dedi.
Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik ise vatandaşları kış tedbirlerinin alınması konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.