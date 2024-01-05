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Çember operasyonunda 450 yakalama

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Gaziantep'te, çeşitli suçlardan aranan 450 şahıs, jandarma ekiplerinin çember operasyonuyla yakalandı.
Çember operasyonunda 450 yakalama mask
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu yaptı. Adli makamların koordinesiyle 1-4 Ocak 2024 tarihleri arasında JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde hırsızlık, yağma, yaralama, ruhsatsız silah taşıma, kaçakçılık, firar, narkotik, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 450 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çember operasyonu, Gaziantep

05 Oca 2024 - 17:08 Gaziantep- Bölge

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