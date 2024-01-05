Avukatlardan şok açıklama 6 Şubat depremi davaları ihmal mi ediliyor?

Malatya Barosu tarafından bugün 6 Şubat deprem davalarıyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Baro’nun Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen basın açıklamasını avukatlar adına Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez yaptı.

Bugün Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ve adalet arayan 11 ildeki aileleri, hiçbir platforma ya da gruba dahil olmaksızın, Malatya Barosu olarak, temsilen burada olduklarını ifade ederek, depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmetle andıklarını, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediklerini ifade etti.

“ADALET KARŞISINDA HESAP VERMEDİLER”

“6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre en az 50 bin insan yaşamını yitirdi” diyen Baro Başkanı Onur Demez,

“35 binden fazla bina yıkıldı, 300 bine yakın binada da ağır hasar oluştu. 1.5 milyon insan evsiz kaldı. Bu yıkıma sebep olanlar tam anlamıyla yargılamaya dahi tabi tutulmadı, adalet karşısında hesap vermediler. Mevzuatta bina yapımında sadece yapı müteahhitleri değil ilgili kamu görevlilerinin de sorumluluğu açıkça belirtilmiştir. Sorumluların her bina için ayrı ayrı tespiti ve yargılamaya tabi tutulmaları gerekmektedir. Yasa her kese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde fonksiyonunu yerine getirir. Aksi halde şahsa göre uygulanan bir metinden ileri gidemez. Dolayısıyla sorumluluğu bulunan her kesin tespiti ile adil ve etkin bir yargılamaya tabi tutulması esas talebimizdir”

diye konuştu.

“HALA BEKLİYORUZ”

Bazı şüphelilerin yakalanmalarını beklediklerini dile getiren Demez,

“Giden canlarımızın sadece bir sayıdan ibaretmiş gibi algılanması 6 Şubat’tan itibaren her türlü zorluğa maruz bırakılan biz yakınlarını derinden üzmektedir. İhmali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izinlerinin çıkmasını, halen kaçak olan bazı şüphelilerin yakalanmalarını bekledik ve hala bekliyoruz. Bugün burada süreç boyunca yaşadığımız hukuksal problemleri dile getirmek ve nedenlerini sormak için toplandık. 11 ayın sonunda sorulmayan, cevaplanmayan soruları sorarak haykırıyoruz ve cevap istiyoruz!”

ifadelerini kullandı.

“BİZ HALA ADALET BEKLİYORUZ”

Depremden sonra 11 ay geçmesine rağmen hala adalet beklediklerini belirten Demez,

“11 ay geçmesine rağmen neden hiçbir kamu kurum ve kuruluşu için verilen bin soruşturma izni yok? Depremin üzerinden 11 ay geçti. Biz hala adalet bekliyoruz. İhmali bulunan kamu kurum ve kuruluşları için soruşturma izinlerinin verilmesini, şüphelilerin tutuklanmalarını, firarilerin yakalanmasını, 11. ayın sonunda tüm sorumluların yargılanmasını bekliyoruz”

dedi.

“HERKESİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN BULUNUYORUZ”

Mücadelelerinin bitmediğini ifade eden Demez,

“Mücadelemiz bitmedi, bugün burada sadece 6 Şubat’ta ölenlerin hesabını sormak için değil 6 Şubat’ta enkaz altında ölmeyen ancak hala insani bir yaşam bekleyen herkesin haklarını savunmak için bulunuyoruz. Bu ölümlerde sorumluluğu bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesi için buradayız! Bizim, bizden sonrakilerin ve onlardan sonra gelecek olanların yaşamları için depreme dirençli kentlerin yapılmasını talep etmek için buradayız. Bizden başka kimsenin deprem için hak arayışında olmaması için buradayız. Çocukların annesiz, babasız, kalmaması, annesi babası enkazda kalan ve tek başına hayatta kalan bebeklerin olmaması için buradayız”

şeklinde konuştu.