- Yaşam

Kiraz yaprağından sarma mı olur?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın zengin mutfak kültüründe kendine özgü bir lezzet olan Kiraz Yaprağında Sarma Köfte, yöresel damak tadını en özel haliyle sunuyor. Geleneksel tarifi ve benzersiz lezzetiyle sofralara farklı bir dokunuş getiriyor.
Kiraz yaprağından sarma mı olur? mask
Kiraz yaprağından sarma mı olur?
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın lezzet hazinelerinden biri olan Kiraz Yaprağında Sarma Köfte, yöresel malzemelerin ustaca harmanlanmasıyla sofralarınıza geliyor. Yarma, kiraz yaprağı, tereyağı, yoğurt, kuru soğan ve özel baharatlarla buluşan bu tarif, Malatya'nın mutfak mirasını en lezzetli şekilde yansıtıyor. Sofralarınıza özgü bir lezzet katmak istiyorsanız, bu nefis tarifi mutlaka deneyin!

Geleneksel Malatya mutfağının lezzetli bir örneği olan Kiraz Yaprağında Sarma Köfte, özel tarifi ile sofralarınızı renklendiriyor.

İşte bu nefis tarifin detayları:

3 su bardağı yarma

1 kg kiraz yaprağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 kg yoğurt

½ kg kuru soğan (5-6 tane)

2 kaşık un

1 yemek kaşığı erik ekşisi

1 yumurta sarısı

Tuz

Yapılışı:

Yarmaya tuz ekleyip su ile yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

Kiraz yapraklarını yıkayıp bez içinde bekletin. Yaprağın orta damarı sert ise çekerek çıkarın.

Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, kiraz yaprağının ortasına koyarak kalem gibi sarın.

Sarma işlemi bitince, tuz atıp tencereye gruplar halinde yerleştirin.

Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip köfteleri haşlayın. Ocaktan alın ve üzerindeki baskıyı kaldırın.

Diğer tarafta yoğurt, un, erik ekşisi ve bir yumurta sarısını karıştırarak kaynayan yoğurtlu karışım hazırlayın.

Yoğurtlu karışımı haşlanmış köftelerin üzerine dökerek kaynatın.

Ayrı bir tavada doğranmış soğanları tereyağında kavurun.

Yoğurtlu köfte suyundan birkaç kepçe alıp kavrulmuş soğana ekleyin.

Kalan köfte suyunu tabaklara eşit şekilde dökün.

Soğanlı karışım ile köfte tabaklarını süsleyin.

Sıcak, soğuk ya da ılık olarak servis yapın.

Not: Ayva, üzüm, dut, menekşe, fındık ve kiraz yaprakları gibi çeşitli yapraklar kullanılabilir. Salamura yaparken tuzlu su ile haşlama suyu süzülmemesi önemli. Bu köfte, komşular arasında bir araya gelerek birlikte hazırlanabilir, özellikle kış aylarında kurutulan yapraklar kullanılabilir. Hem görsel şölen, hem de lezzet şöleni sunan bu özel yemek, misafirlerinizi etkileyecek.

 

# Kiraz Yaprağında Sarma Köfte, malatya Kiraz Yaprağında Sarma Köfte, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, Malatya Mutfağı, malatya yöresel yemekler, Kiraz yaprağı, malatya kiraz yaprağı, Kiraz Yaprağı köftesi, malatya kiraz yaprağı köftesi, kiraz yaprağı sarması, malatya kiraz yaprağı sarması

05 Oca 2024 - 13:26 Malatya- Yaşam

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL