Kiraz yaprağından sarma mı olur?

Malatya'nın lezzet hazinelerinden biri olan Kiraz Yaprağında Sarma Köfte, yöresel malzemelerin ustaca harmanlanmasıyla sofralarınıza geliyor. Yarma, kiraz yaprağı, tereyağı, yoğurt, kuru soğan ve özel baharatlarla buluşan bu tarif, Malatya'nın mutfak mirasını en lezzetli şekilde yansıtıyor. Sofralarınıza özgü bir lezzet katmak istiyorsanız, bu nefis tarifi mutlaka deneyin!

Geleneksel Malatya mutfağının lezzetli bir örneği olan Kiraz Yaprağında Sarma Köfte, özel tarifi ile sofralarınızı renklendiriyor.

İşte bu nefis tarifin detayları:

3 su bardağı yarma

1 kg kiraz yaprağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 kg yoğurt

½ kg kuru soğan (5-6 tane)

2 kaşık un

1 yemek kaşığı erik ekşisi

1 yumurta sarısı

Tuz

Yapılışı:

Yarmaya tuz ekleyip su ile yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

Kiraz yapraklarını yıkayıp bez içinde bekletin. Yaprağın orta damarı sert ise çekerek çıkarın.

Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, kiraz yaprağının ortasına koyarak kalem gibi sarın.

Sarma işlemi bitince, tuz atıp tencereye gruplar halinde yerleştirin.

Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip köfteleri haşlayın. Ocaktan alın ve üzerindeki baskıyı kaldırın.

Diğer tarafta yoğurt, un, erik ekşisi ve bir yumurta sarısını karıştırarak kaynayan yoğurtlu karışım hazırlayın.

Yoğurtlu karışımı haşlanmış köftelerin üzerine dökerek kaynatın.

Ayrı bir tavada doğranmış soğanları tereyağında kavurun.

Yoğurtlu köfte suyundan birkaç kepçe alıp kavrulmuş soğana ekleyin.

Kalan köfte suyunu tabaklara eşit şekilde dökün.

Soğanlı karışım ile köfte tabaklarını süsleyin.

Sıcak, soğuk ya da ılık olarak servis yapın.

Not: Ayva, üzüm, dut, menekşe, fındık ve kiraz yaprakları gibi çeşitli yapraklar kullanılabilir. Salamura yaparken tuzlu su ile haşlama suyu süzülmemesi önemli. Bu köfte, komşular arasında bir araya gelerek birlikte hazırlanabilir, özellikle kış aylarında kurutulan yapraklar kullanılabilir. Hem görsel şölen, hem de lezzet şöleni sunan bu özel yemek, misafirlerinizi etkileyecek.