Trabzon uyarı aldı 

Trabzon'da yarın yaşanacak olan Çoruh Elektrik kesintisi, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının bir parçası olarak planlandı. Elektrik kesintisi, birçok ilçeyi sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar etkileyecek. İşte 6 Ocak 2024 Trabzon elektrik kesintisi listesi:
ORTAHİSAR İLÇESİ
Çukurçayır Mahallesi: 09:00-16:00
Boztepe Mahallesi: 09:00-16:00
Tosköy Mahallesi: 09:00-15:30
VAKFIKEBİR İLÇESİ
Kemaliye Mahallesi: 09:00-16:00
ÇARŞIBAŞI İLÇESİ
Fenerköy Mahallesi: 09:00-16:00
Büyükdere Mahallesi: 09:00-16:00
Gülbahçe Mahallesi: 09:00-16:00
Zeytinlik Mahallesi: 09:00-13:00
Mersin Mahallesi: 09:00-13:00
Sarıca Mahallesi: 09:00-13:00
AKÇAABAT İLÇESİ
Adacık Mahallesi: 09:00-16:00
Ağaçlı Mahallesi: 09:00-16:00
Çilekli Mahallesi: 09:00-16:00
Akçakale Mahallesi: 09:00-16:00
Aydınköy Mahallesi: 09:00-16:00
Çamlıdere Mahallesi: 09:00-16:00
Karaçayır Mahallesi: 09:00-16:00
Meşeli Mahallesi: 09:00-16:00
Bu kesintiler, planlı bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olup, elektrik altyapısının güncellenmesi için önemli bir adım. Vatandaşlar, kesinti süreleri boyunca alternatif enerji kaynaklarına yönelik tedbirler almalı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.