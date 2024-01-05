Trabzon uyarı aldı 

Trabzon'da yarın yaşanacak olan Çoruh Elektrik kesintisi, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının bir parçası olarak planlandı. Elektrik kesintisi, birçok ilçeyi sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar etkileyecek. İşte 6 Ocak 2024 Trabzon elektrik kesintisi listesi:

ORTAHİSAR İLÇESİ

Çukurçayır Mahallesi: 09:00-16:00

Boztepe Mahallesi: 09:00-16:00

Tosköy Mahallesi: 09:00-15:30

VAKFIKEBİR İLÇESİ

Kemaliye Mahallesi: 09:00-16:00

ÇARŞIBAŞI İLÇESİ

Fenerköy Mahallesi: 09:00-16:00

Büyükdere Mahallesi: 09:00-16:00

Gülbahçe Mahallesi: 09:00-16:00

Zeytinlik Mahallesi: 09:00-13:00

Mersin Mahallesi: 09:00-13:00

Sarıca Mahallesi: 09:00-13:00

AKÇAABAT İLÇESİ

Adacık Mahallesi: 09:00-16:00

Ağaçlı Mahallesi: 09:00-16:00

Çilekli Mahallesi: 09:00-16:00

Akçakale Mahallesi: 09:00-16:00

Aydınköy Mahallesi: 09:00-16:00

Çamlıdere Mahallesi: 09:00-16:00

Karaçayır Mahallesi: 09:00-16:00

Meşeli Mahallesi: 09:00-16:00

Bu kesintiler, planlı bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olup, elektrik altyapısının güncellenmesi için önemli bir adım. Vatandaşlar, kesinti süreleri boyunca alternatif enerji kaynaklarına yönelik tedbirler almalı.