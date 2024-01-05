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Giresun cumartesi dikkat!

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Giresun'da 6 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, Bulancak, Görele ve Merkez ilçelerini etkileyecek. Vatandaşlar, kesinti yaşanacak mahalleleri ve süreleri önceden bilerek önlemlerini alabilirler.
Giresun cumartesi dikkat! mask
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Giresun'da enerji kesintilerine hazır olun. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanan bakım çalışmaları nedeniyle Bulancak, Görele ve Merkez ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. İşte detaylar:

Giresun'da 6 Ocak 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin güncel tam listesi aşağıdaki gibidir:

BULANCAK İLÇESİ

İsmet Paşa Mahallesi

Ucarlı Mahallesi

Duacıoğlu Mahallesi

Diğer mahalleler (liste tam değil)

Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 13:00

GÖRELE İLÇESİ

Merkez Mahallesi

Köseli Mahallesi

Kekiktepe Köyü

Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 12:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:00

GÖRELE İLÇESİ (2. KESİNTİ)

Yeşiltepe Mahallesi

Elektrik Kesintisi Nedeni: Yatırım Çalışması

Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:00

BULANCAK İLÇESİ (2. KESİNTİ):

İhsaniye Mahallesi

Bulancak Mahallesi

Şemsettin Mahallesi

Acısü Mahallesi

Ballıca Mahallesi

Duacıoğlu Mahallesi

Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:00

MERKEZ İLÇESİ

Çıtlakkale Mahallesi

Teyyaredüzü Mahallesi

Bayazıt Köyü Üst Mevkii

Gure Mahallesi

Gaziler Mahallesi

Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 15:00.

 

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05 Oca 2024 - 13:18 Giresun- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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