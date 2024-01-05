Giresun cumartesi dikkat!

Giresun'da enerji kesintilerine hazır olun. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanan bakım çalışmaları nedeniyle Bulancak, Görele ve Merkez ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. İşte detaylar:
Giresun'da 6 Ocak 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin güncel tam listesi aşağıdaki gibidir:
BULANCAK İLÇESİ
İsmet Paşa Mahallesi
Ucarlı Mahallesi
Duacıoğlu Mahallesi
Diğer mahalleler (liste tam değil)
Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 13:00
GÖRELE İLÇESİ
Merkez Mahallesi
Köseli Mahallesi
Kekiktepe Köyü
Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 12:00
Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:00
GÖRELE İLÇESİ (2. KESİNTİ)
Yeşiltepe Mahallesi
Elektrik Kesintisi Nedeni: Yatırım Çalışması
Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:00
BULANCAK İLÇESİ (2. KESİNTİ):
İhsaniye Mahallesi
Bulancak Mahallesi
Şemsettin Mahallesi
Acısü Mahallesi
Ballıca Mahallesi
Duacıoğlu Mahallesi
Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:00
MERKEZ İLÇESİ
Çıtlakkale Mahallesi
Teyyaredüzü Mahallesi
Bayazıt Köyü Üst Mevkii
Gure Mahallesi
Gaziler Mahallesi
Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 15:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.