Zamlar ikinci el araç piyasasına nasıl etkileyecek?

Yeni yıl ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi otomobil sektöründe de hareketli günler yaşanmaya başlandı. Yeni yılın ilk günlerinde birçok firma fiyat güncellemesine gidiyor. Otomobil sektöründeki son durum hakkında BUSABAH’a konuşan galerici esnafları önemli değerlendirmelerde bulundular.

Sıfır otomobillere yüzde 5 ile yüzde 10 oranında bir zam beklediklerini söyleyen galerici esnafları faizlerin yüksek olması nedeni ile artık ikinci el araç satışlarında da bir durgunluk yaşandığının altını çizdiler.

“FİYATLAR GÜNCELLENİYOR”

1 Ocak itibari ile birçok bayinin fiyatları güncellemeye gittiğini kaydeden galerici esnafı Süleyman Çetin, “Birçok bayi 1 Ocak itibari ile fiyatlarını güncellemeye başladı. Otomobillere gelecek zam oranı şu anda daha net bir şekilde belli değil. Yüzde 5 ile yüzde 10 oranında bir zam bekleniyor. Eğer 2024 model arabalar yüzde 10 zamlı olarak liste fiyatlarına çıkarsa ve 2023 model otomobillere zam gelmemiş olursa bu otomobil piyasası için iyi olur. Fakat 2023 model otomobiller yüzde 10 zamlanırsa bu otomobil fiyatlarının artacağı anlamına gelir. 2024 model otomobiller şu anki fiyattan yüzde 20 dahi yukarıya doğru bir fiyat artışı olursa bu yine otomobil fiyatlarının 2. el piyasasında artmayacağı anlamına gelir” şeklinde konuştu.

“YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI”

Otomobil satışlarının durgun olduğunu söyleyen Kadir Konak isimli galerici esnafı ise, “Asgari ücretin artması ile birlikte fiyatlar güncelleniyor, otomobillere zam gelecek ama ikinci el piyasasında bir artış olması söz konusu değil. Çünkü zaten şu anda otomobiller satılmıyor. Artık otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktı. Faizlerde çok yüksek. İnsanlar otomobil alamıyor bunun içinde otomobiller satılmıyor. Parası olanda otomobile yatırım yapmıyor. Parayı faiz de değerlendiriyor” ifadelerine yer verdi.