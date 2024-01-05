İlgililer sessiz, vatandaşlar çaresiz

“Asrın felaketi”nin ardından yerle bir olan Malatya’da yaraların sarılması sürerken, birçok sorun da depremin ilk gününden itibaren devam ediyor. Depremlerden bu yana 11 ay geçmesine rağmen, hala şehirde aydınlatma, internet gibi olmazsa olmaz ihtiyaçlarda sorun yaşanması tepkileri beraberinde getirse de, bu gibi sorunların ağır hasarlı binaların yıkımından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Şehrin birçok bölgesinde bu gibi problemler yaşarken, bu duruma ilgililerin sessiz kalması vatandaşları daha da öfkelendiriyor.

Başta Hacı Abdi Mahallesi, (Vaizoğlu Sokak) Yeşiltepe’nin birçok mahallesi, Cemal Gürsel Mahallesi, Üçbağlar Mahallesi, Aslantepe Caddesi olmak üzere şehrin değişik bölgelerinde internet sorunu yaşanırken, yetkililerin bu sorunlarla neden ilgilenmediği ise kafalarda soru işareti bırakıyor.

Hacı Abdi Mahallesi, Vaizoğlu Sokak’ta esnaflık yapan Metin Akgidik, bulunduğu sokak ve mahallede hiç internetin olmadığını ileri sürdü.

“SIKINTI YAŞIYORUZ”

“10 yıldır burada esnaflık yapıyorum” diyen Akgidik,

“Depremden dolayı bu yıl internet sıkıntısı yaşıyoruz. Depremden sonra internet çekmemeye başladı. Kapının önüne çıktığınız zaman çekiyor ama kapalı alanlarda, dükkânlarda çekmiyor. Deprem olduğu günden beri 11 aydan bu yana internet çekmiyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bir an önce bu arızanın giderilmesini istiyoruz”

şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜM YOK”

Gerekli olan yerlere şikâyette bulunduklarını belirten Miraç Karaca isimli esnaf ise,

“Depremden dolayı şimdiye kadar bayağı bir sıkıntı çektik. Yaklaşık 3-4 ay kadar hiç interneti kullanamadık. Daha sonrasında altyapı çalışması yapılması gerekiyor dediler yapıldı ama şu anda da ara ara hızı düşüyor, gidip geliyor. Bir, 2 saat içerisinde tekrar düzeliyor ama tabi ki sıkıntılar yaşıyoruz. Yetkili operatör firmasını aradık şikâyetlerimizi ilettik. ‘Ekipleri yönlendiriyoruz’ diyorlar ama şu anda bir çözüm yok, ara ara internet gidip geliyor. Sokaklarda da çalışmalar yapılıyor ama ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Kimsenin sorun yaşamaması için bir an önce bu sıkıntının çözülmesini talep ediyoruz. Şu anda birçok şey internet ile yapılıyor. Bir an önce altyapı veya firmalar olsun onarımlarını yapıp, milleti mağdur etmemek için işlemlerini hızlandırsınlar”

ifadelerine yer verdi.

“İŞLERİMİZ DE DÜŞTÜ”

Depremden beri sokakta internet altyapısı olmadığını belirten Baran Çelik isimli esnaf da,

“Dükkâna internet bağlayamıyoruz, kullanamıyoruz. Firmayı aradık bilgi verdik hiç kimse gelmedi. Bundan dolayı işlerimiz de düştü. Bu mahallenin genel olarak internet sıkıntısı var. Yetkililerden talebimiz alt yapıya biraz bakmalarını istiyoruz”

dedi.

İnternet sorunu yaşanan başka bir bölge de Yeşiltepe. 8 mahalleden oluşan Yeşiltepe, bu sıkıntıyı iliklerine kadar hisseden bir bölge. Vatandaşlar, internetle ilgili herhangi bir işlem yapamadıklarını savunarak, ilgililerin bu sorunu mutlaka çözmeleri gerektiğini ifade ettiler.

“BU SORUNU EN ÇOK YAŞAYAN BİZLERİZ”

Seyran Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Kınık isimli öğrenci, internet sorununun 3-4 aydan bu yana devam ettiğini kaydetti. Kınık,

“Ben üniversite öğrencisiyim. İnternetle devamlı haşır neşir olan kesim biz öğrenciler. Bu sorunu en çok yaşayan bizleriz. Geçenlerde öğrenci topluluklarıyla çevrimiçi bir görüşme yapacaktık ancak, maalesef ben toplantıya katılamadım. İnternet var ama etkisiz. Aylık 299 TL de ödeme yapıyoruz. Yerinde geldiği zaman sosyal medyaya bile giremiyoruz. Bu durum zaman zaman yaşansa da bizi oldukça çok etkiliyor”

şeklinde konuştu.

Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Ali Doğan da internet sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek ilgili kurumlara tepkisini dile getirdi.

“HER GÜN YÜZLERCE TELEFON ALIYORUZ”

“3 aydan beri internet yok” diyen Muhtar Doğan,

“Yıkımlar nedeni ile kesildi yıkımlar bitti ama hala internet yok. Gerek kaymakamlık özelinde gerekse şirket üzerinde ilgili kurum üzerinden bilgilendirme ve dilekçelerimizde var defalarca gitmemize rağmen faaliyeti ağırdan alıyorlar şu an mahallemizde 600’ye yakın öğrenci var. Hem öğrenci hem de ilkokul, ortaokul öğrencileri var bu öğrencilerimizin araştırma yapmaları gerekiyor ama interneti kullanamıyorlar. Çevrimiçi bağlantıları var ama bağlanamıyorlar. Direkt bizi arayarak şikayetlerini bildiriyorlar. Her gün yüzlerce telefon alıyoruz, çok büyük sıkıntı var. Bunun içinde ilgili birimlerin çalışmalarını hızlandırmalarını arz ediyorum. Kablolar dışarıda ekipler geldi analiz yaptılar programa alacağız dediler. Ekipler buraya girdiği zaman en fazla 2 günlük işi var. Bir yeri yapıp diğer bir yeri bıraktığınız zaman sıkıntı oluşuyor. Sıkıntılarımızı defalarca ilettik ama personel eksikliği var diyorlar. Yıkımlar yoğun, personel eksikliğimiz var gerekçeleri de var. Kış geldi, yarın kar yağacak o zaman çalışmalar daha da aksayacak. Bir yandan zamana karşı yarışır çünkü dersler, sınavlar başladı öğrencilerimiz mağdur oluyor”

ifadelerine yer verdi.