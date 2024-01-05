Mağduriyet anında tüketiciler ne yapmalı?

İnternetten alışverişler giderek artarken, mağduriyetler de artmaya devam ediyor. Bu anlamda uzmanlar tüketicileri uyarırken, konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Tüketici Danışmanı Ali Düzova, önemli açıklamalarda bulundu.

Tüketicilerin internet üzerinde alışveriş yaptıklarında zaman zaman mağduriyet yaşadıklarını hatırlatan Tüketici Danışmanı Ali Düzova, tüketicileri çoğu zaman internet üzerinde alışveriş yapmamaları yönünde telkin ettiğini söyledi.

“GÜVENİLİR SİTELERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN”

Düzova, eğer internet üzerinde alışveriş yapmak kaçınılmazsa, alışverişi mutlaka güvenilir sitelerden yapılması gerektiğini belirterek,

“İnternetten yapılan alışverişlerde zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Özellikle bilinmeyen sitelerde yapılan alışverişlerde mağduriyetler giderek artıyor. Bunun sebebi de sitelerin güvensiz olması. Mesela tüketici telefon siparişi veriyor, ama sipariş eve ulaştığında kutudan başka bir şey çıkıyor. Bu gibi durumlarda yapılacak çok fazla bir şey yok. Bilmediğiniz bir internet sitesinde nasıl bir hak aranır ki? Çoğu tüketici bize geliyor, çeşitli yerlere gidiyor, başvuruda bulunuyorlar ama bir şey elde edemiyorlar. Bu nedenle bizler sadece güvenebileceğiniz internet sitelerinden alışveriş yapın diyoruz”

şeklinde konuştu.

“ÇEŞİTLİ YERLERE ŞİKÂYET EDEBİLİYORSUNUZ”

“En basiti bu yılbaşında eminim ki birçok insan internet üzerinde yaptıkları alışverişler nedeniyle mağdur olmuştur” diyen Düzova,

“Çünkü çok sayıda internet sitesi var, çoğu güvenli, birçoğunun ne olduğu bilinmiyor. Bu nedenle tüketicilerimize kendi esnaflarınızdan alışveriş yapın diyoruz. Elbette ki buradan alınan ürünlerde de sorunlar çıkabilir, ama hiç bari aldığınız yeri biliyorsunuz. Şikâyetinizi bizzat dile getiriyorsunuz. Belki ürünü iade edersiniz veya ürün değişikliğine gidersiniz. Eğer aldığınız esnaflar sorun çıkarıyorsa bunu da çeşitli yerlere şikâyet edebiliyorsunuz”

diye konuştu.

“ŞİKÂYETLER BAKANLIĞA DA YAPILABİLİR”

Şikâyetlerin nerelere yapılabileceğini açıklayan Düzova, şunları kaydetti:

“2024 yılı için 104 bin TL altında bulunan tüketici-satıcı-sağlayıcı uyuşmazlıklarında İlçe veya İl Hakem Heyetlerine başvuru yapmaları zorunludur. 104 bin TL’nin üzerindeki şikâyetlerde tüketiciler Hakem Heyetlerine başvuru yapamazlar. 104 bin TL üzerindeki uyuşmazlıklarında tüketiciler Tüketici Mahkemesi’ne başvurmak zorundadır. Hakem Heyetleri ilçelerde kaymakamlık bünyesinde, ilde ise Ticaret İl Müdürlüğü’nde hizmet vermektedir. Ticaret Mahkemeleri ise adliyelerde hizmet veriyor. Ayrıca 175 Alo Tüketici Danışma Hattını arayarak yeterli bilgiler alabilirler. Üst makam ise Ticaret Bakanlığıdır. Tüketicilerimiz Bakanlığa da şikâyetlerini bildirebilirler”

BAŞVURU NASIL YAPILABİLİR?

Başvurunun nasıl yapılacağını da anlatan Düzova, şunları kaydetti:

“Başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile Hakem Heyetlerine başvurabilirler. Başvuru dilekçe ve delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte (Fiş, fatura, sözleşme vb. gibi) belgelerle hakem heyetlerine başvurulur. Sözlü şikâyetler ise geçersizdir. Başvurular Ticaret Bakanlığının internet sayfasından yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir.”