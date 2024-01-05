Mardin dikkat!

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak 2024 tarihinde Mardin'in çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri mahalleleri etkileyecek. Elektrik kesintileri, belirli bakım ve çalışmaların yapılması amacıyla gerçekleştirilecek.
Mardin'de 6 Ocak 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintileri aşağıdaki mahalleleri etkileyecek:
SAVUR
Karaköy
İşgören
Kocahüyük
Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 08:30
Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 17:00
SÜRGÜCÜ
Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 08:30
Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 17:00
ÜÇKAVAK KOŞUYOLU YENİLMEZ
Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 16:00
ÖMERLİ
Uzunköy
Tavuklu
Öztaş
İkipınar
Çayıralanı
Havuzbaşı
Işıkdere
Tekkuyu
Pınarcık
Kaynakkaya
Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 17:00
NUSAYBİN
Yenituran
Selahaddin Eyyubi
Zeynelabidin
Mor-Yakup
Kışla
Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 08:00
Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 16:30
MİDYAT
Çamyurt
Düzgeçit
Üçağıl
Harmanlı
Çavuşlu
Gelinekaya
Söğütlü
Ziyaret
Sarıkaya
Tepeli
Şenköy
Acırlı
Güzelağaç
Yaylatepe
Aliçlı
Akyokuş
Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 18:00
MAZIDAĞI
Engin
Dikyamaç
Şenyuva
Ekinciler
Bahçecik
Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 16:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.