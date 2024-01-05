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Mardin dikkat!

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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak 2024 tarihinde Mardin'in çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri mahalleleri etkileyecek. Elektrik kesintileri, belirli bakım ve çalışmaların yapılması amacıyla gerçekleştirilecek.
Mardin dikkat! mask
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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak 2024 tarihinde Mardin'in çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri mahalleleri etkileyecek. Elektrik kesintileri, belirli bakım ve çalışmaların yapılması amacıyla gerçekleştirilecek.

Mardin'de 6 Ocak 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintileri aşağıdaki mahalleleri etkileyecek:

SAVUR

Karaköy

İşgören

Kocahüyük

Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 08:30

Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 17:00

SÜRGÜCÜ

Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 08:30

Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 17:00

ÜÇKAVAK KOŞUYOLU  YENİLMEZ

Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 09:00

Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 16:00

ÖMERLİ

Uzunköy

Tavuklu

Öztaş

İkipınar

Çayıralanı

Havuzbaşı

Işıkdere

Tekkuyu

Pınarcık

Kaynakkaya

Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 09:00

Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 17:00

NUSAYBİN

Yenituran

Selahaddin Eyyubi

Zeynelabidin

Mor-Yakup

Kışla

Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 08:00

Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 16:30

MİDYAT

Çamyurt

Düzgeçit

Üçağıl

Harmanlı

Çavuşlu

Gelinekaya

Söğütlü

Ziyaret

Sarıkaya

Tepeli

Şenköy

Acırlı

Güzelağaç

Yaylatepe

Aliçlı

Akyokuş

Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 09:00

Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 18:00

MAZIDAĞI

Engin

Dikyamaç

Şenyuva

Ekinciler

Bahçecik

Kesinti Başlangıç: 06.01.2024 - 09:00

Kesinti Bitiş: 06.01.2024 - 16:30

 

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05 Oca 2024 - 12:55 Mardin- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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