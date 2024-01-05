05 Oca 2024 - 12:55 - Gündem

Mardin dikkat!

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak 2024 tarihinde Mardin'in çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri mahalleleri etkileyecek. Elektrik kesintileri, belirli bakım ve çalışmaların yapılması amacıyla gerçekleştirilecek.