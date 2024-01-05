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6 Ocak Tekirdağ'da elektrik kesintisi

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Tekirdağ'da 6 Ocak 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi planlanıyor. Bu kesinti, Tekirdağ genelindeki belirli ilçe ve mahalleleri etkileyecek. Elektrik dağıtım şirketi tarafından duyurulan kesintinin süresi ve detayları haberimizde.
6 Ocak Tekirdağ'da elektrik kesintisi mask
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 Ocak 2024 Cumartesi günü 6 saat süreyle planlanan elektrik kesintisi, özellikle Merkez-Çiftlikönü bölgelerini etkileyecek. Vatandaşlar, kesinti süresince gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmalıdır.

Tekirdağ'da 6 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanmasına neden olacak. İşte, kesintiden etkilenecek bölgelerin güncel listesi:

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenecek Bölgeler: Merkez-Çiftlikönü

Kesintinin Nedeni: Planlı Kesinti

Başlama Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 15:00

Şarköy İlçesi Elektrik Kesintisi Detayları:

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenecek Bölgeler: Merkez-Kızılcaterzi

Başlama Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 12:00

Vatandaşlar, kesinti süresince ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına gerekli tedbirleri almalıdır. Kesintiyle ilgili detaylı bilgiler ve güncellemeler, dağıtım şirketi tarafından yapılan duyurular üzerinden takip edilebilir.

 

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05 Oca 2024 - 12:51 Tekirdağ- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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