6 Ocak Tekirdağ'da elektrik kesintisi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 Ocak 2024 Cumartesi günü 6 saat süreyle planlanan elektrik kesintisi, özellikle Merkez-Çiftlikönü bölgelerini etkileyecek. Vatandaşlar, kesinti süresince gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmalıdır.

Tekirdağ'da 6 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanmasına neden olacak. İşte, kesintiden etkilenecek bölgelerin güncel listesi:

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenecek Bölgeler: Merkez-Çiftlikönü

Kesintinin Nedeni: Planlı Kesinti

Başlama Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 15:00

Şarköy İlçesi Elektrik Kesintisi Detayları:

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenecek Bölgeler: Merkez-Kızılcaterzi

Başlama Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 12:00

Vatandaşlar, kesinti süresince ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına gerekli tedbirleri almalıdır. Kesintiyle ilgili detaylı bilgiler ve güncellemeler, dağıtım şirketi tarafından yapılan duyurular üzerinden takip edilebilir.