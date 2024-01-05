6 Ocak Tekirdağ'da elektrik kesintisi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 Ocak 2024 Cumartesi günü 6 saat süreyle planlanan elektrik kesintisi, özellikle Merkez-Çiftlikönü bölgelerini etkileyecek. Vatandaşlar, kesinti süresince gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmalıdır.
Tekirdağ'da 6 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanmasına neden olacak. İşte, kesintiden etkilenecek bölgelerin güncel listesi:
SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenecek Bölgeler: Merkez-Çiftlikönü
Kesintinin Nedeni: Planlı Kesinti
Başlama Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 15:00
Şarköy İlçesi Elektrik Kesintisi Detayları:
Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenecek Bölgeler: Merkez-Kızılcaterzi
Başlama Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 12:00
Vatandaşlar, kesinti süresince ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına gerekli tedbirleri almalıdır. Kesintiyle ilgili detaylı bilgiler ve güncellemeler, dağıtım şirketi tarafından yapılan duyurular üzerinden takip edilebilir.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.