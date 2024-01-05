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Edirne’ye Hafta Sonu Kesinti Şoku!

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Edirne'de yaşanan elektrik kesintisi, 6 Ocak 2024 Cumartesi günü birçok bölgeyi etkileyecek. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan planlı kesinti, belirli ilçe ve mahallelerde elektrik kullanımını etkileyecek.
Edirne’ye Hafta Sonu Kesinti Şoku! mask
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Edirne'de 6 Ocak Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, Merkez ilçesi ve Keşan ilçesinde birçok mahalleyi kapsayacak. Kesinti süresi ve etkilenecek bölgeler hakkında detaylı bilgiler haberimizde. Vatandaşlar, kesinti süresince gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmalıdır.

Edirne'de 6 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanmasına neden olacak. İşte, kesintiden etkilenecek bölgelerin güncel listesi.

EDİRNE MERKEZ İLÇESİ

Kesinti Süresi: 6 saat

Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:15

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 15:15

Etkilenecek Bölgeler: Planlı Kesinti

Keşan İlçesi:

Kesinti Süresi: 8 saat

Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:00

Etkilenecek Bölgeler: Kızkapan-Köyün Kendisi, Orhaniye-Köyün Kendisi, Kılıçköy-Köyün Kendisi

Edirne genelinde yaşanan elektrik kesintileri, günlük yaşamı ve işleri olumsuz etkileyebilir. Vatandaşların alternatif enerji kaynaklarına başvurarak ve kesinti süresince gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları önemli. Elektrik kesintileriyle ilgili daha fazla bilgi almak için TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) ile iletişime geçilebilir.

 

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05 Oca 2024 - 12:12 Edirne- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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