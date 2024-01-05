Yürekleri ağızlara getiren kaza: 1 yaralı

Kazaya karışan 44AS303 plakalı araç sürücüsü, kaza sonucu aracın içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Şans eseri yaralı olarak kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın tek taraflı olduğu belirtilirken, havanın yağışlı ve sisli olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği düşünülüyor. Kaza anında görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekiplerin koordineli çalışması, yaralının hızlıca kurtarılmasını sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi