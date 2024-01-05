İnönü Üniversitesi, 273 Personel Alımı İçin İlan Yayımladı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, toplamda 273 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlan, 29 Aralık 2023 tarihli ve 5 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Alınacak personel dağılımı şu şekildedir:

65 hemşire

32 sağlık teknikeri

2 fizyoterapist

1 diyetisyen

5 psikolog

6 biyolog

3 laborant

6 mühendis

4 büro personeli

1 çözümleyici sistem programcısı

2 programcı

1 tekniker

6 teknisyen

10 koruma ve güvenlik görevlisi

5 şoför

Toplam 130 destek personeli alımının yanı sıra, başvurular 12 Ocak 2024 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuru yapacak adaylar, gerekli belgeleri İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına İdari Personel Bürosuna teslim etmesi gerekiyor.

Personel alım işleminde 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınacak, ancak yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. İlana başvuracak adaylardan istenen belgeler ve detaylı bilgiler, İnönü Üniversitesi resmi internet sitesi veya ilanın yayımlandığı Resmi Gazete üzerinden alınabilir.