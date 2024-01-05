Malatyaspor'un savunma kalesiydi peki şimdi nerede?

Söyler, 4 yıl boyunca Malatyaspor formasını terletirken 49 maçta sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Malatya futbol camiasının sevgilisi haline gelen Hakan Söyler, doğum yeri Ankara olmasına rağmen Malatya'da futbolseverlerin kalbinde taht kurdu.

Malatyaspor serüveninin ardından son olarak İnegölspor formasını giyen Hakan Söyler, futbol kariyerine bu formayla veda etti. Toplamda 183 maça çıkan deneyimli oyuncu, fileleri 5 kez havalandırarak unutulmaz anılara imza attı.

Kariyerinde en fazla maça çıktığı takım olan Kardemir Karabükspor'da 104 maça çıkan Söyler, burada da futbol camiasının sevgilisi oldu. 40 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 88, 1. Lig'de ise 60 karşılaşmaya çıkarak Türk futboluna uzun yıllar hizmet etti.

Eski Türkiye U19 Milli Takım oyuncusu olarak da adını duyuran Hakan Söyler, kariyerini 2016 yılında noktalarken Aykut Kocaman, Feyyaz Uçar, Ziya Doğan, Ümit Kayıhan, Metin Yıldız, Hikmet Karaman, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu gibi Türk futbolunun önemli teknik adamlarıyla birlikte çalıştı. Malatyaspor formasını terlettiği dönemde, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan Hakan Söyler, futbolculuk kariyerinde bıraktığı etki ile hatırlanacak.