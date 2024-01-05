Bingöl’de elektrik kesintisi krizi!

Fırat Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre, elektrik kesintisi işlemi Bingöl'ün birçok ilçesini etkileyecek. Hangi ilçelerin tam olarak etkileneceği ve kesintinin detayları hakkında daha fazla bilgi almak için yerel elektrik dağıtım şirketi ile iletişime geçilmesi önemli.
Bu süre zarfında, elektrik kesintisinin nedeniyle oluşabilecek olası sorunlara karşı dikkatli olunması ve kesinti süresince acil durum hazırlıklarının yapılması önemli. Elektrik kesintisi sabah saat 09.00 ‘da başlayacak ve akşam saat 16. 00 ‘a kadar devam edecek.
GENÇ İLÇESİ
Doğanca Köyü Akyumak Mevkii
Doğanca Köyü Karıcı Mevkii
Şehitköy Köyü Direkli Mezra
Yeni Yapı Köyü
Yayla Köyü Merkez Mevkii
Binekli Köyü Yayla Mevkii
Doğanca Köyü Merkez Mevkii
Doğanca Köyü Arpa Çay Mevkii
Doğanca Köyü Eski Köy Mevkii
Doğanca Köyü Tepecik Mevkii
Yeşildere Mahallesi
Keklikdere Köyü Merkez Mevkii
Çevirme Köyü
Sarısaman Köyü Merkez Mevkii
Doğanca Köyü Develi Mevkii
Şehitköy Köyü Merkez Mevkii
Yayla Köyü Doğrular Mezra
Yayla Köyü Koyunlu Mezra
Karıcı Köyü Merkez Mevkii
Yayla Köyü Karaoğlu Mezra
Yayla Köyü Demirli Bağ Mezra
Yayla Köyü Ürünlü Mezra
Yayla Köyü Ekincik Mezra
Bulgurluk Köyü Merkez Mevkii
Büyükçağ Köyü
Yeni Yapı Köyü Yüceler Mezra
Şehitköy Köyü Örencik Mezra
Yeni Yapı Köyü Sağlık Mezra
Şehitköy Köyü Kozankaya Mezra
Şehit Tepe Köyü Merkez Mevkii
Sağgöze Köyü Merkez Mevkii
Yolaçtı Köyü Coşkunlar Mevkii
Yolaçtı Köyü Merkez Mevkii
Bulgurluk Köyü Kılımlı Mezra
Bulgurluk Köyü Kirişli Mezra
Bulgurluk Köyü Taşkapı Mezra
Bulgurluk Köyü Savaş Mezra
Geyikdere Köyü Merkez Mevkii
Sağgöze Köyü Kaymaz Mezra
Yazkonağı Köyü Kanatlı Mevkii
Servi Köyü Yenişehir Mevkii
Yenişehir Mahallesi
Döşekkaya Köyü Güllüce Mevkii
Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii
Kavaklı Köyü Merkez Mevkii
Gözertepe Köyü Merkez Mevkii
Sarıbudak Köyü Merkez Mevkii
Aktoprak Köyü Şefik Dursun Mevkii
Bahçebaşı Köyü Bahçebaşı Mevkii
Çobançeşmesi Köyü
Undened Köyü
Çaybaşı Köyü
Gönülacan Köyü Merkez Mevkii
Gerçekli Köyü Bayramlı Mezra
Gerçekli Köyü Merkez Mevkii
Doğanca Köyü Akyumak Mevkii
Gönülacan Köyü Kapaklı Mezra
Yeniçevre Köyü Yeniçevre Mevkii
Ericek Köyü Merkez Mevkii
Eskibağ Köyü Köyün Kendisi Mevkii
Eskibağ Köyü Merkez Mevkii
Eskibağ Köyü Çöğürlü Mezra
Alaaddin Köyü Merkez Mevkii
Yatansöğüt Köyü
Yazılı Köyü Merkez Mevkii
Günkaya Köyü
Sırmalı.
Bingöl şehrinde 6 Ocak 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintisi programı aşağıdaki bölgeleri etkileyecek:
Çayazı Köyü: 12:00 - 16:00
Garip Köyü: 12:00 - 16:00
Gümüşlü Köyü Evciler Mezra: 12:00 - 16:00
Çavuşlar Köyü Yeşilmezra Mevkii: 12:00 - 16:00
Yoldaşan Mahallesi: 12:00 - 16:00
Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Ardıçtepe Köyü: 12:00 - 16:00
Kılçadır Köyü: 12:00 - 16:00
Erdemli Köyü: 12:00 - 16:00
Kıran Köyü: 12:00 - 16:00
Bahçeli Köyü: 12:00 - 16:00
Suvaran Köyü Aşağı Mevkii: 12:00 - 16:00
Suvaran Köyü Yukarı Mevkii: 12:00 - 16:00
Yeni Mahalle: 12:00 - 16:00
Kültür Mahallesi: 12:00 - 16:00
İçmeler Mahallesi: 12:00 - 16:00
Güveçli Köyü: 12:00 - 16:00
Çeltiksuyu Köyü: 12:00 - 16:00
Gürpınar Köyü: 12:00 - 16:00
Yamaç Köyü: 12:00 - 16:00
Olukpınar Köyü: 12:00 - 16:00
Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra: 12:00 - 16:00
Dereköy Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Ardıçdibi Köyü Aliçapan Mezra: 12:00 - 16:00
Tarlabaşı Köyü Yağmurlu Mezra: 12:00 - 16:00
Tarlabaşı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Tarlabaşı Köyü Budak Mezra: 12:00 - 16:00
Çayazı Köyü Kemalan Mezra: 12:00 - 16:00
Yumaklı Köyü Polatlı Mezra: 12:00 - 16:00
Yumaklı Köyü Merkez Y. Yumaklı Mevkii: 12:00 - 16:00
Karacı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Yenişehir Mahallesi: 12:00 - 16:00
Şehitköy Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Yeniyazı Köyü: 12:00 - 16:00
Sürekli Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Meşedali Köyü: 12:00 - 16:00
Güzeldere Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Çaytepe Köyü Söğütlü Mevkii: 12:00 - 16:00
Dişbudak Köyü: 12:00 - 16:00
Gökdere Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Yumaklı Köyü Aşağı Yumaklı Mevkii: 12:00 - 16:00
Yumaklı Köyü Karakoç Mezra: 12:00 - 16:00
Dedebağı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra: 12:00 - 16:00
Doğanlı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Dedebağı Köyü Esenler Mezra: 12:00 - 16:00
Yumaklı Köyü Damcık Mezra: 12:00 - 16:00
Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Kavaklı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Sarıbudak Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Şehitköy Köyü Direkli Mezra: 12:00 - 16:00
Ardıçdibi Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Göztok Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Üçgül Köyü Çobankaya Mevkii: 12:00 - 16:00
Üçgül Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Üçgül Köyü Büyükköy Mevkii: 12:00 - 16:00
Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00
Cumhuriyet Mahallesi: 12:00 - 16:00
Keklikdere Köyü Koyuncuk Mevkii: 12:00 - 16:00
Keklikdere Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.