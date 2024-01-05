Bingöl’de elektrik kesintisi krizi!

Fırat Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre, elektrik kesintisi işlemi Bingöl'ün birçok ilçesini etkileyecek. Hangi ilçelerin tam olarak etkileneceği ve kesintinin detayları hakkında daha fazla bilgi almak için yerel elektrik dağıtım şirketi ile iletişime geçilmesi önemli.

Bu süre zarfında, elektrik kesintisinin nedeniyle oluşabilecek olası sorunlara karşı dikkatli olunması ve kesinti süresince acil durum hazırlıklarının yapılması önemli. Elektrik kesintisi sabah saat 09.00 ‘da başlayacak ve akşam saat 16. 00 ‘a kadar devam edecek.

GENÇ İLÇESİ

Doğanca Köyü Akyumak Mevkii

Doğanca Köyü Karıcı Mevkii

Şehitköy Köyü Direkli Mezra

Yeni Yapı Köyü

Yayla Köyü Merkez Mevkii

Binekli Köyü Yayla Mevkii

Doğanca Köyü Merkez Mevkii

Doğanca Köyü Arpa Çay Mevkii

Doğanca Köyü Eski Köy Mevkii

Doğanca Köyü Tepecik Mevkii

Yeşildere Mahallesi

Keklikdere Köyü Merkez Mevkii

Çevirme Köyü

Sarısaman Köyü Merkez Mevkii

Doğanca Köyü Develi Mevkii

Şehitköy Köyü Merkez Mevkii

Yayla Köyü Doğrular Mezra

Yayla Köyü Koyunlu Mezra

Karıcı Köyü Merkez Mevkii

Yayla Köyü Karaoğlu Mezra

Yayla Köyü Demirli Bağ Mezra

Yayla Köyü Ürünlü Mezra

Yayla Köyü Ekincik Mezra

Bulgurluk Köyü Merkez Mevkii

Büyükçağ Köyü

Yeni Yapı Köyü Yüceler Mezra

Şehitköy Köyü Örencik Mezra

Yeni Yapı Köyü Sağlık Mezra

Şehitköy Köyü Kozankaya Mezra

Şehit Tepe Köyü Merkez Mevkii

Sağgöze Köyü Merkez Mevkii

Yolaçtı Köyü Coşkunlar Mevkii

Yolaçtı Köyü Merkez Mevkii

Bulgurluk Köyü Kılımlı Mezra

Bulgurluk Köyü Kirişli Mezra

Bulgurluk Köyü Taşkapı Mezra

Bulgurluk Köyü Savaş Mezra

Geyikdere Köyü Merkez Mevkii

Sağgöze Köyü Kaymaz Mezra

Yazkonağı Köyü Kanatlı Mevkii

Servi Köyü Yenişehir Mevkii

Yenişehir Mahallesi

Döşekkaya Köyü Güllüce Mevkii

Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii

Kavaklı Köyü Merkez Mevkii

Gözertepe Köyü Merkez Mevkii

Sarıbudak Köyü Merkez Mevkii

Aktoprak Köyü Şefik Dursun Mevkii

Bahçebaşı Köyü Bahçebaşı Mevkii

Çobançeşmesi Köyü

Undened Köyü

Çaybaşı Köyü

Gönülacan Köyü Merkez Mevkii

Gerçekli Köyü Bayramlı Mezra

Gerçekli Köyü Merkez Mevkii

Doğanca Köyü Akyumak Mevkii

Gönülacan Köyü Kapaklı Mezra

Yeniçevre Köyü Yeniçevre Mevkii

Ericek Köyü Merkez Mevkii

Eskibağ Köyü Köyün Kendisi Mevkii

Eskibağ Köyü Merkez Mevkii

Eskibağ Köyü Çöğürlü Mezra

Alaaddin Köyü Merkez Mevkii

Yatansöğüt Köyü

Yazılı Köyü Merkez Mevkii

Günkaya Köyü

Sırmalı.

Bingöl şehrinde 6 Ocak 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintisi programı aşağıdaki bölgeleri etkileyecek:

Çayazı Köyü: 12:00 - 16:00

Garip Köyü: 12:00 - 16:00

Gümüşlü Köyü Evciler Mezra: 12:00 - 16:00

Çavuşlar Köyü Yeşilmezra Mevkii: 12:00 - 16:00

Yoldaşan Mahallesi: 12:00 - 16:00

Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Ardıçtepe Köyü: 12:00 - 16:00

Kılçadır Köyü: 12:00 - 16:00

Erdemli Köyü: 12:00 - 16:00

Kıran Köyü: 12:00 - 16:00

Bahçeli Köyü: 12:00 - 16:00

Suvaran Köyü Aşağı Mevkii: 12:00 - 16:00

Suvaran Köyü Yukarı Mevkii: 12:00 - 16:00

Yeni Mahalle: 12:00 - 16:00

Kültür Mahallesi: 12:00 - 16:00

İçmeler Mahallesi: 12:00 - 16:00

Güveçli Köyü: 12:00 - 16:00

Çeltiksuyu Köyü: 12:00 - 16:00

Gürpınar Köyü: 12:00 - 16:00

Yamaç Köyü: 12:00 - 16:00

Olukpınar Köyü: 12:00 - 16:00

Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra: 12:00 - 16:00

Dereköy Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Ardıçdibi Köyü Aliçapan Mezra: 12:00 - 16:00

Tarlabaşı Köyü Yağmurlu Mezra: 12:00 - 16:00

Tarlabaşı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Tarlabaşı Köyü Budak Mezra: 12:00 - 16:00

Çayazı Köyü Kemalan Mezra: 12:00 - 16:00

Yumaklı Köyü Polatlı Mezra: 12:00 - 16:00

Yumaklı Köyü Merkez Y. Yumaklı Mevkii: 12:00 - 16:00

Karacı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Yenişehir Mahallesi: 12:00 - 16:00

Şehitköy Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Yeniyazı Köyü: 12:00 - 16:00

Sürekli Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Meşedali Köyü: 12:00 - 16:00

Güzeldere Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Çaytepe Köyü Söğütlü Mevkii: 12:00 - 16:00

Dişbudak Köyü: 12:00 - 16:00

Gökdere Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Yumaklı Köyü Aşağı Yumaklı Mevkii: 12:00 - 16:00

Yumaklı Köyü Karakoç Mezra: 12:00 - 16:00

Dedebağı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra: 12:00 - 16:00

Doğanlı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Dedebağı Köyü Esenler Mezra: 12:00 - 16:00

Yumaklı Köyü Damcık Mezra: 12:00 - 16:00

Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Kavaklı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Sarıbudak Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Şehitköy Köyü Direkli Mezra: 12:00 - 16:00

Ardıçdibi Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Göztok Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Üçgül Köyü Çobankaya Mevkii: 12:00 - 16:00

Üçgül Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Üçgül Köyü Büyükköy Mevkii: 12:00 - 16:00

Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00

Cumhuriyet Mahallesi: 12:00 - 16:00

Keklikdere Köyü Koyuncuk Mevkii: 12:00 - 16:00

Keklikdere Köyü Merkez Mevkii: 12:00 - 16:00.