Komşunun dikkatine! Gakkoşlara uyarı geldi

Elazığ'da yaşanacak olan elektrik kesintisi, Fırat Elektrik tarafından duyuruldu. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sürecek olan bu kesinti, belirli ilçeleri ve mahalleleri etkileyecek. İşte Elazığ elektrik kesintisi detayları:

Fırat Elektrik tarafından yapılan duyuruyla Elazığ'da planlanan elektrik kesintisi belirlendi. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü uygulanacak olan kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler hakkındaki ayrıntılar haberimizde.

Elazığ'da yaşanacak olan elektrik kesintisi, Fırat Elektrik tarafından planlandı. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza giderme gibi teknik nedenlerle uygulanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler:

Kesinti Tarihi ve Saati:

6 Ocak 2024 Cumartesi günü

Kesinti süresi boyunca çeşitli saat aralıkları içinde gerçekleştirilecek.

Etkilenecek İlçeler ve Mahalleler:

KARAKOÇAN İLÇESİ

09:00 - 12:00 saatleri arasında

Etkilenecek Mahalleler ve Köyler:

Kalecik Köyü

Kalkankaya Köyü

Bulgurcuk Köyü

Kulundere Köyü

Gölpınar Mahallesi

Kavakdere Köyü

Düğünlü Mezra

MERKEZ İLÇE

09:00 - 13:00 saatleri arasında

Etkilenecek Mahalleler:

Sugözü Mahallesi

Doğu Kent Mahallesi

Ulu Kent Mahallesi

Çatal Çeşme Mahallesi

Karşıyaka Mahallesi

AĞIN İLÇESİ

09:00 - 13:00 saatleri arasında

Etkilenecek Yerler:

Merkez Mahallesi

Kaşpınar Köyü

Ağın İlçesi (Devam):

10:00 - 16:00 saatleri arasında

Etkilenecek Yerler:

Akpınar Mahallesi

Yenipayam Köyü

Yenipayam Köyü Salkımlı Mezra

Diğer belirtilen köy ve mahalleler

Bu planlı elektrik kesintisi sürecinde, vatandaşların ve işletmelerin gerekli önlemleri alarak mağdur olmamaları önemli. Elektrik kesintisi süresince güvenlik ve konforunuzu sağlamak adına lütfen gerekli tedbirleri alınız.