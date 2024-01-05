Komşunun dikkatine! Gakkoşlara uyarı geldi

Elazığ'da yaşanacak olan elektrik kesintisi, Fırat Elektrik tarafından duyuruldu. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sürecek olan bu kesinti, belirli ilçeleri ve mahalleleri etkileyecek. İşte Elazığ elektrik kesintisi detayları:
Fırat Elektrik tarafından yapılan duyuruyla Elazığ'da planlanan elektrik kesintisi belirlendi. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü uygulanacak olan kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler hakkındaki ayrıntılar haberimizde.
Elazığ'da yaşanacak olan elektrik kesintisi, Fırat Elektrik tarafından planlandı. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza giderme gibi teknik nedenlerle uygulanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler:
Kesinti Tarihi ve Saati:
6 Ocak 2024 Cumartesi günü
Kesinti süresi boyunca çeşitli saat aralıkları içinde gerçekleştirilecek.
Etkilenecek İlçeler ve Mahalleler:
KARAKOÇAN İLÇESİ
09:00 - 12:00 saatleri arasında
Etkilenecek Mahalleler ve Köyler:
Kalecik Köyü
Kalkankaya Köyü
Bulgurcuk Köyü
Kulundere Köyü
Gölpınar Mahallesi
Kavakdere Köyü
Düğünlü Mezra
MERKEZ İLÇE
09:00 - 13:00 saatleri arasında
Etkilenecek Mahalleler:
Sugözü Mahallesi
Doğu Kent Mahallesi
Ulu Kent Mahallesi
Çatal Çeşme Mahallesi
Karşıyaka Mahallesi
AĞIN İLÇESİ
09:00 - 13:00 saatleri arasında
Etkilenecek Yerler:
Merkez Mahallesi
Kaşpınar Köyü
Ağın İlçesi (Devam):
10:00 - 16:00 saatleri arasında
Etkilenecek Yerler:
Akpınar Mahallesi
Yenipayam Köyü
Yenipayam Köyü Salkımlı Mezra
Diğer belirtilen köy ve mahalleler
Bu planlı elektrik kesintisi sürecinde, vatandaşların ve işletmelerin gerekli önlemleri alarak mağdur olmamaları önemli. Elektrik kesintisi süresince güvenlik ve konforunuzu sağlamak adına lütfen gerekli tedbirleri alınız.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.