Tunceli'nin bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat!

Tunceli'de elektrik kesintisi planı, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan bu planlı kesinti, belirli ilçeleri ve mahalleleri etkileyecek. İşte detaylar:
Tunceli'de yaşanacak olan planlı elektrik kesintisi ile ilgili detaylar belli oldu. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler belirlendi.
TUNCELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI
Tunceli'de 6 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyuruldu. İşte ayrıntılar:
OVACIK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenecek Bölgeler:
Sarıtosun Köyü
94 Mahallesi Mah.
Pulur Mah.
Gözeler Köyü
Köselir Köyü
ve diğer birçok köy ve mahalle
Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi, 09:00
Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi, 17:00
PÜLÜMÜR İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 7 saat 30 dakika
Etkilenecek Yerler:
Merkez Mah.
Ecevit Mah.
Meydanlar Mah.
ve diğer bölgeler
Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi, 09:30
Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi, 17:00
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan bu planlı kesintiler, belirtilen tarih ve saatlerde etkilenecek bölgelerdeki vatandaşların ve işletmelerin gerekli önlemleri almalarını öneririz. Elektrik kesintisi süresince güvenlik ve konforunuzu sağlamak adına lütfen gerekli tedbirleri alınız.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.