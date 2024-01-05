Tunceli'nin bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat!

Tunceli'de elektrik kesintisi planı, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan bu planlı kesinti, belirli ilçeleri ve mahalleleri etkileyecek. İşte detaylar:

Tunceli'de yaşanacak olan planlı elektrik kesintisi ile ilgili detaylar belli oldu. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler belirlendi.

TUNCELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Tunceli'de 6 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyuruldu. İşte ayrıntılar:

OVACIK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 8 saat

Etkilenecek Bölgeler:

Sarıtosun Köyü

94 Mahallesi Mah.

Pulur Mah.

Gözeler Köyü

Köselir Köyü

ve diğer birçok köy ve mahalle

Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi, 09:00

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi, 17:00

PÜLÜMÜR İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 7 saat 30 dakika

Etkilenecek Yerler:

Merkez Mah.

Ecevit Mah.

Meydanlar Mah.

ve diğer bölgeler

Başlama Zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi, 09:30

Bitiş Saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi, 17:00

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan bu planlı kesintiler, belirtilen tarih ve saatlerde etkilenecek bölgelerdeki vatandaşların ve işletmelerin gerekli önlemleri almalarını öneririz. Elektrik kesintisi süresince güvenlik ve konforunuzu sağlamak adına lütfen gerekli tedbirleri alınız.