2024 yılında bakanlıkların yapacağı personel alımları belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin tarım ve orman sektörlerine katkı sağlamak amacıyla 2024 yılında geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştirecek. Toplam 7 bin 158 kişilik kontenjan içinde öne çıkan Bin 500 tarım işçisi alımı, sektöre olan talebin yüksekliğini gözler önüne seriyor.
Kamu personeli alımları ile ilgili heyecan dorukta! 2024 yılında birçok bakanlık, ihtiyaç duyduğu personeli belirledi ve alımlarını duyurdu. İşte bakanlıkların açıkladığı personel alımı detayları:
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı bütçesinden 7 bin 158 kontenjanlı personel alımı yapacak. Bu alımlar içinde Bin 500 tarım işçisi için ayrılmış olup, diğer kadrolar şu şekilde dağılmıştır:
Destek Personeli: 1443
Büro Personeli: 1088
Ziraat Mühendisi: 982
Veteriner Hekim: 652
Şoför: 487
Gıda Mühendisi: 193
Orman Muhafaza Memuru: 162
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155
Su Ürünleri Mühendisi: 107
Orman Mühendisi: 81
Laborant: 56
Biolog: 33
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18
Harita Mühendisi: 15
Kimya Mühendisi: 14
Bilgisayar Mühendisi: 6
İnşaat Mühendisi: 6
Gemi Adamı: 2
Toplam: 5500
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI:
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 bütçesinden 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplamda 2021 personel alımı yapacak. Gençlik çalışanı alımı için başvurular başlamış durumda.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 bütçesinden 2 bin 192 engelli personel alımı yapacağını duyurdu.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bakanlığı, 2024 bütçesinden 27 bin personel alımı yapacak. İlerleyen günlerde diğer kadrolar için de alım yapılması bekleniyor. Kadro dağılımı ise şu şekilde:
Diyetisyen: 1
Ebe: 9
Hemşire: 2
Sağlık Memuru: 25
Sağlık Teknikeri: 1
Tabip: 3,498
Uzman Tabip: 23,464
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
İç İşleri Bakanlığı, 2024 bütçesinden Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro tahsis etti. Jandarma Genel Komutanlığı ise 408 subay, 2380 astsubay olmak üzere toplamda 2788 personel alımı için ilan yayınladı.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 bütçesinden bin 271 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.
TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Bakanlığı, 2024 bütçesinden 1500 kadrolu memur alımı yapacak. İşte kadro dağılımı:
Merkez Teşkilatı (Ankara): 125
Ticaret İl Müdürlükleri (Taşra): 1,000
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Taşra): 350
Serbest Bölge Müdürlükleri (Taşra): 25
ADALET BAKANLIĞI
Adalet Bakanlığı, 2024 yılı bütçesinden hali hazırda 60 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlerleyen günlerde diğer kadrolar içinde alım yapılması bekleniyor.
Kamu işe alımları için başvuruların detayları, bakanlıkların resmi internet sitelerinden ve ilgili duyurulardan takip edilebilir. Unutmayın, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek başvurularınızı tamamlayın.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.