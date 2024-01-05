Şehadetinin 7’nci yılı Bir kahramanlık destanı

5 Ocak 2017 günü PKK’lı teröristler tarafından İzmir Adliyesi’ne saldırı gerçekleştirdi. Fethi Sekin yurdu yaşatmak adına kahramanca savaştı ve bu terör eylemine müdahale ederek canı pahasına terör saldırısını engelledi.

HAİNLERDEN BİRİ VURDU

Tarihler 5 Ocak 2017 gününü gösteriyordu ve PKK’lı teröristler yine hain bir plan içerisindeydi. İzmir Adliyesi’ne yapılan bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı geçekleştiren teröristlere karşı, gözünü kırpmadan kahramanca mücadele ederek şehit düştü. Şehadetinin 7’nci yılında rahmetle anılan şehit polis memuru Fethi Sekin yurdu yaşatmak adına kahramanca savaştı. Türk Milletini hem yasa boğan hem de gururlandıran Fethi Sekin, gerçekleştirilen bu terör eylemine müdahale ederek çok sayıda insanın da hayatını kurtardı. Çıkan çatışmada teröristler ile silahındaki son mermiye kadar mücadele eden Fethi Sekin, otomatik tüfeklerle kendisine ateş edilmesine rağmen, koşar adımlarla ateş etmeye devam etti ve hain teröristlerden birini vurdu. İzmir’deki son görev yeri olan adliye girişindeki trafik kontrol noktası olan Sekin, evli ve 3 çocuk babasıydı. Şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Zeki Sekin ise 14 Kasım 2022 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.