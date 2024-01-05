İşte kanserle savaşan gıdalar

Son birkaç yıldır artan kanser vakaları herkesi tedirgin ediyor. Öyle ki insanlar artık kanser olmamak için ya da bu illetten kurtulmak için nasıl bir yol izleyeceğini araştırıyor. Uzmanlar ise bazı tavsiyelerde buluyor.

Hastalıkların çok fazla arttığı günümüzde kanser ise birçok kişinin kâbusu olmuş durumda. İnsanlar artık kanser olmamak için nasıl bir yol izleyeceğini araştırıyor. Bu konuda özellikle doktor tavsiyesi büyük önem taşıyor. Bazı uzmanlar ise çeşitli önerilerde bulunuyor.

KANSERLE SAVAŞAN 10 GIDA

Hastalık Nedir’in paylaştığı kanserle savaşan 10 gıda listesi ise şöyle:

1-Brokoli.

2-Mor ve mavi meyveler.

3-Zerdeçal.

4-Turunçgiller.

5-Soğan.

6-Zeytinyağı.

7-Somon.

8-Yeşil çay.

9-Yeşil yapraklı sebzeler.

10-Kuruyemişler.