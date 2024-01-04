Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

ARGUVAN TÜRKÜLERİNİN KÖKENİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ

Arguvan, Malatya'ya 72 kilometre uzaklıktaki bir ilçe olup, 1037 kilometrekarelik yüzölçümü ile dikkat çeker. Morhamam, Karahöyük ve İsaköy gibi bölgelerde yapılan yüzey araştırmaları, Arguvan'ın tarih boyunca Bakırtaş Çağı'ndan başlayarak eski Tunç, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18660591/arguvan-turkulerinin-kokeni-ve-kulturel-zenginlikleri

MALATYA-BASKİL FERİBOT SEFERLERİ DEĞİŞTİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ocak ayındaki Feribot Sefer saatlerinde değişiklik yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan feribot seferlerinin saatlerinde değişikliğe gidildi. Feribot seferleri ve saatleri ile ilgili yapılan değişiklik sonrasında yeni düzenlemeler yapıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18672944/malatya-baskil-feribot-seferleri-degisti

7 BİN 158 PERSONEL ALIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı, büyüklüğü ve önemi göz önüne alındığında merkez ve taşra teşkilatını güçlendirmek üzere devasa bir personel alımına hazırlanıyor. Bakanlık, farklı meslek gruplarına yönelik olarak açtığı kontenjanlarla birlikte toplamda 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, Türkiye'nin tarım ve orman sektörlerine sağlam bir destek ve uzmanlık kazandırmayı amaçlıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18673769/tarim-ve-orman-bakanligindan-buyuk-istihdam-hamlesi-7-bin-158-personel-alimi

O FAY 7.2 BÜYÜKLÜKTE DEPREM ÜRETEBİLİR

Hakkâri’de ardı ardına meydana gelen depremleri yorumlayan Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, belirttiği bölgelerde yüzlerce yıldır deşarj edecek bir depremin olmadığını, bu kırıkların tek seferde yırtılması durumunda 7,2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini bildirdi. Ancak yakın zamanda olan küçük depremlere öncü deprem denilemeyeceğini yorumladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18674860/yer-bilimleri-uzmani-acikladi-o-fay-72-buyuklukte-deprem-uretebilir

MALATYA'NIN ZENGİN KÜLTÜRÜNE YOLCULUK BÜYÜLEYEN HALK OYUNLARI GELENEĞİ

Anadolu'nun tarih kokan topraklarında, Malatya adeta kendi kültür mozaiğini oluşturan zengin bir mirasa ev sahipliği yapıyor. Bu kadim şehir, sadece tarihiyle değil, aynı zamanda coşkulu halk oyunları geleneğiyle de dikkat çekiyor. Malatya'nın kalbinde atılan bu ritim, yöresel müzik ve dansların yanı sıra özellikle tura oyunu ile adeta bir kültür şölenine dönüşüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18671052/malatyanin-zengin-kulturune-yolculuk-buyuleyen-halk-oyunlari-gelenegi

BUZLU YOLDA ARAÇ KULLANILIR MI, NASIL KULLANILIR? ARAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ NELERDİR?

Kış aylarıyla birlikte gelen buzlu hava koşulları, sürücüler için ekstra bir dikkat ve beceri gerektiren bir meydan okuma haline geliyor. Buzlu yollarda araç kullanmak, güvenliği riske atabilecek birçok potansiyel tehlikeyi içinde barındırır. Ancak, doğru önlemler alındığında ve özel teknikler uygulandığında, bu zorlu koşullarda güvenli sürüş mümkündür.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18675057/buzlu-yolda-arac-kullanilir-mi-nasil-kullanilir-arac-kullanma-teknikleri-nelerdir

YOĞUN SİS MALATYA’DA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Malatya’da akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, sürücülerin ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu. Görüş mesafesi 20 metrenin altına düşerken, sürücüler araç farlarını açarak yavaş yavaş ilerlemeye çalıştılar. Trafikteki araçlar dörtlülerini açarken, yayalar ise yol geçişlerinde daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldılar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18675148/yogun-sis-malatyada-trafigi-felc-etti

MALATYA, YEDİSU DEPREMİNİ KAÇ ŞİDDETİNDE HİSSEDER?

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen Yedisu Fayı’nın 7.0 ve üzeri deprem üretebileceği ve çevre illeri etkileyeceği ifade ediliyor. Malatya’yı da tedirgin eden bu fay için deprem araştırmacıları bazı incelemeler yaptı. Olası bir Yedisu depreminde Malatya’nın hissedeceği deprem şiddeti de (büyüklüğü değil) bildirildi ve şehre yine uyarı yapıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18677014/olasi-yedisu-depremi-hangi-illeri-etkileyecek-malatya-yedisu-depremini-kac-siddetinde-hisseder

ÇINAR “DEVAM” MESAJI MI VERDİ?

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak seçimler adına Malatya’da kimlerin aday gösterileceği merak edilirken Yeşilyurt Beledisinde değişiklik olup olmayacağı ise bilinmezliğini koruyor. Kamuoyunda kesin bir değişim olacağına yönelik ifadeler bulunurken mevcut Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın, adayların açıklanmasına 3 gün kalmışken az önce yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.