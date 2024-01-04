Adayların açıklanmasına 3 gün kalmışken… Çınar “devam” mesajı mı verdi?

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak seçimler adına Malatya’da kimlerin aday gösterileceği merak edilirken Yeşilyurt Beledisinde değişiklik olup olmayacağı ise bilinmezliğini koruyor. Kamuoyunda kesin bir değişim olacağına yönelik ifadeler bulunurken mevcut Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın, adayların açıklanmasına 3 gün kalmışken az önce yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Malatya’da zorlu bir sürecin olacağı tahmin ediliyor. Sandıkta seçmenin oylarına bırakılacak isimlerin bildirilmesi için geri sayım başladı.

BİR KISMI 7 OCAK’TA AÇIKLANACAK

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak seçimler adına Malatya’da kimlerin aday gösterileceği, Büyükşehir Belediyesi için hangi ismin açıklanacağı merak edilirken partiler de bazı tarihler bildirmeye başladı. AK Parti 7 Ocak Pazar günü bazı şehirlerdeki adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

Çelik,

“Adaylarımızın belirli bir bölümünü pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi’nde, kalanları ayın 15’inde açıklayacağız”

dedi.

ÇINAR NE DEMEK İSTEDİ?

Bu bağlamda Yeşilyurt Beledisinde değişiklik olup olmayacağı bilinmezliğini koruyor. Kamuoyunda kesin bir değişim olacağına yönelik ifadeler bulunurken mevcut Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın, adayların açıklanmasına 3 gün kalmışken az önce yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Çınar, söz konusu paylaşımında şunları kaydetti:

“ÜSTÜNE KATARAK DEVAM EDECEĞİZ”

“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu davanın bir neferi olarak çok şükür hizmet verdik, söz verdiğimiz her konunun çok daha üstünde başarı hikâyesi yazdık, aynı heyecanla partimizin çatısı altında sevdamız güzel memleketimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

“5 yılda büyük bir özveri ve titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalarımızı üstüne katarak devam edeceğiz. Kadim topraklarımız, kıymetli hemşerilerimiz bilir gerçek belediyecilik AK Parti’dir.”