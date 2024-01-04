Kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Van-Özalp karayolu Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde gerçekleşen kaza, sürücülerinin ismi belirlenemeyen 46 BA 920 plakalı otomobil ile 65 ABR 148 plakalı otomobilin kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpışma sonucunda 4 kişi yaralandı.
Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine ambulans, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne taşınarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını belirtti. Kar yağışı nedeniyle oluşan kaygan yol koşullarının kazaya etkisi üzerinde durularak, benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.