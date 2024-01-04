Yağmur kazayı beraberinde getirdi

Kayseri-Malatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu, aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Sivas’ın Gürün ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu, aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı mevkiinde gerçekleşti. Malatya istikametine gitmekte olan H.K sevk ve idaresindeki 34 EJM 327 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla attı.
Kazada sürücü, araçta bulunan H.K ve H.Y yaralandı. Yararılar Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.