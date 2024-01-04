Tek rakibimiz gakgoşlar

Yapay zekâya illerin rakip şehirleri soruldu, Malatya adına ortaya çıkan sonuç ise şaşırtmadı. Ancak söz konusu haritada eksikler de vardı…

Son yıllarda hızla gelişerek hayatımızın birçok alanına entegre olan yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha fazla şaşırtıyor. Yapay zekânın sosyal medyada çok fazla rağbet görmesi ise bu konuda işleri kolaylaştırıyor.

İŞTE MALATYA’NIN RAKİBİ

Bu bağlamda yapay zekâya bu defa illerin rakip şehirleri soruldu ve ortaya birbirinden ilginç sonuçlar çıktı. Oluşturulan haritaya göre, Malatya’yı rakip gören şehir, gakgoşların memleketi Elazığ. Ayrıca Malatya da kendine rakip olarak Elazığ şehrini görüyor.

YARDIMIMIZA İLK KOŞAN ŞEHİRDİ

Aslında bu doğu bir tespit ancak genellikle olumlu bir rekabetin olduğunu söylemek mümkün. Nitekim hatırlarsanız daha önce Elazığ’da yaşanan bir bombalı eylemde oraya ilk yardıma koşan şehir Malatya’ydı. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde ise her gün sıcak ekmeğimizi bile getirenler Elazığlılardı. Yani her iki şehir birbirine hem çok düşkün hem de rakip bir durumda. Bu da ortaya sempatik bir durum çıkarıyor.

PEKİ YA ADIYAMAN?

Öte yandan Malatya’yı rakip gören tek şehir aslında Elazığ değil. Adıyaman’ın da bu şehri rakip gördüğü ve özellikle Nemrut Dağı Milli Parkı konusunda iki ilin sık sık atıştığı biliniyor. Yine başka şehirlerin Malatya’yı örnek aldığını, Malatya’nın da başka şehirleri örnek aldığını söylemek mümkün.